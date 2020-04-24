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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
Kalp ameliyatı olan Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatının detayları ilk kez ortaya çıktı. Kim'in ailesi için inşa ettiği Hyang San Kliniği'nin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi malzemelerle donatıldığı belirtildi. Kim'i ameliyat eden doktorun da Almanya'da eğitim programlarına katıldığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:26Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:28