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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Kalp ameliyatı olan Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatının detayları ilk kez ortaya çıktı. Kim'in ailesi için inşa ettiği Hyang San Kliniği'nin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi malzemelerle donatıldığı belirtildi. Kim'i ameliyat eden doktorun da Almanya'da eğitim programlarına katıldığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:28
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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri Kuzey Kore. Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.
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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. "Daily NK" da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için özel inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgi verildi.
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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin babası Kim Jong-il'in babası 1994 yılında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Dönemin lideri Kim Jong-il babası Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.
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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyati olduğu hastane de burası. Hastanenin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi araç ve gereçlerle donatıldığı iddia ediliyor. Hastanedeki doktorların eğitim için sürekli yurtdışına gönderildiği de belirtiliyor.
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Kim-Jong-un hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyatını gerçekleştiren doktorun Almanya'da düzenli olarak eğitim programlarına katıldığı ileri sürüldü. Geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun özel koruması olduğu da ifade ediliyor.