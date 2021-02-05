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Haberler Galeri Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş

Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş

Son dakika: Boeing'in F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak belirtilen F-15EX ilk test uçuşunu yaptı. F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:30
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Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş
Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş anları Boeing'in resmi YouTube hesabından da paylaşıldı.
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Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş
Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.
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Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş
NTV'nin haberine göre, F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak.
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Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş
Uçak Mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.
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Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş