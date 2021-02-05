Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş

Son dakika: Boeing'in F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak belirtilen F-15EX ilk test uçuşunu yaptı. F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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