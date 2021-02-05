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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş Son dakika: Gökyüzüne süzüldü! Boeing'in F-15EX savaş uçağından ilk uçuş Son dakika: Boeing'in F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak belirtilen F-15EX ilk test uçuşunu yaptı. F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak. Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:30 Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş anları Boeing'in resmi YouTube hesabından da paylaşıldı. GALERİ DEVAM EDİYOR Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek. NTV'nin haberine göre, F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak. Uçak Mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.