Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

Son dakika haberleri... 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde orata çıkan ve dünya geneline yayılan Covid-19 (corona virus) şu ana kadar 1 milyon 500 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya bu hastalığa ilaç ve aşı geliştirmek için seferber oldu. Birçok ülkeden peş peşe gelen son dakika Covid-19 aşı haberleri tünelin ucundaki ışığın görülmesini sağladı ve insanlığa umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ise bulunan Covid-19 aşılarıyla ilgili dünyayı rehavete kapılınmaması gerektiği konusunda uyardı. İşte DSÖ ve BM'den gelen o son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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