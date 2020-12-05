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Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

Son dakika haberleri... 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde orata çıkan ve dünya geneline yayılan Covid-19 (corona virus) şu ana kadar 1 milyon 500 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya bu hastalığa ilaç ve aşı geliştirmek için seferber oldu. Birçok ülkeden peş peşe gelen son dakika Covid-19 aşı haberleri tünelin ucundaki ışığın görülmesini sağladı ve insanlığa umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler ise bulunan Covid-19 aşılarıyla ilgili dünyayı rehavete kapılınmaması gerektiği konusunda uyardı. İşte DSÖ ve BM'den gelen o son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 14:43
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Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

Corona virüs ile ilgili müjdeli aşı haberleri peş peşe geliyor. Aşılama işlemlerinin kısa sürede başlamasını öngörülürken Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'den aşıların bulunması sonrasında oluşabilecek rehavet ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamalarda, COVID-19 aşılarının bulunmasına rağmen tedbirlerin elden bırakılmamasının altı çizildi.

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Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

DSÖ UYARDI

Yaklaşık 10 aydır mücadele edilen ve 65 milyon vaka sınırını aşan corona virüs ile ilgili geliştirilen aşıların uygulama takvimi yavaş yavaş ortaya çıkarken Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi.

Örgüt, aşıların geliştirilmesinden ötürü rehavete kapılan kişileri uyararak virüse kayıtsız kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada, "Aşılardaki ilerleme hepimize destek ve güvence sağlıyor, yavaş yavaş tünelin ucundaki ışığı görmeye başlıyoruz" ifadeleriyle aşı çalışmalarının katkısının altını çizerken "Bununla birlikte DSÖ, salgının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Gerçek şu ki, halihazırda dünyanın birçok yerinde virüs hala çok yüksek seviyelerde. Bu da hastaneler, yoğun bakım üniteleri ve sağlık çalışanları üzerinde muazzam baskı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

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Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

"İNSANLAR KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMALILAR"

Ghebreyesus, "Avrupa'daki bazı ülkeler, teması engelleyen katı önlemler alarak virüsün bulaşmasını azaltmayı başardı.

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Son dakika: DSÖ ve BM'den dünyaya Covid-19 aşısıyla ilgili uyarı!

Daha önce görüldüğü gibi, bu önlemler kaldırıldıkça, insanlar kendi önlemlerini almalılar. Eğer almazlarsa vaka sayısı tekrar yukarı çıkar ve bir kısır döngüye gireriz" ifadeleriyle aşı çalışmalarına rağmen insanların önlemleri elden bırakmamalarının önemini bir kez daha vurguladı.