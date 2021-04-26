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Haberler Galeri Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz

Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz

Son dakika haberi...Gerginleşen Rus-ABD ilişkilerine bir yenisi daha ekleniyor. Çin, askeri gücünü gözler önüne sererek ABD'yi hedef aldı. ABD ve müttefiki Tayvan ile bilek güreşine tutuşan Çin, bir savaş gemisi, bir helikopter gemisi ve bir nükleer denizaltıdan oluşan yeni silahlarını resmen dünyaya gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:32
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Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz

Bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'la giderek tansiyonu artıran Çin lideri Xi Jinping, Cuma günü güneydeki Sanya şehrinde düzenlenen askeri törene kravatsız sade bir gömlekle katıldı.

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Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), liman şehri Sanya'daki törende sayıları 1200'ü bulan askeri ve 30 helikopteri taşıyabilen Hainan gemisinin tanıtıldığını bildiriyor.
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Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz
Televizyonun büyük bir gururla ekrana getirdiği kayıtta, ayrıca 300 metreye dalabilen Chanzheng-18 adlı nükleer denizaltı ile balistik füzeler taşıyabilen yeni savaş gemisi de gösterildi.
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Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz
Resmi medyadaki haberlerde yeni silahların Çin'in askeri teknolojisindeki köklü değişikliği gösterdiği belirtildi ve hiçbir ülkenin üç farklı savaş gemisini aynı anda hizmete sokamayacağı savunuldu.
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Son dakika | Çin'den ABD'ye rest! Silahlarını açıkça gösterdi: Hiçbir ülke benzer adımı atamaz
Komünist Parti'nin yayın organı Global Times gazetesine konuşan Çinli askeri uzman Song Zhongping, üç savaş gemisinin Tayvan ve Güney Çin Denizi krizlerinin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini ileri sürdü.