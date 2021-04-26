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Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor

Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Hindistan ve Brezilya'da salgının ortaya çıkardığı tablo her geçen gün daha da kötüleşiyor. Özellikle 'P1' olarak adlandırılan varyant Brezilya'da salgını bir bilinmeze doğru sürüklerken, Hindistan'da hastanelerde yer kalmayınca hastalar arabalarında oksijen desteği alıyorlar.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 14:05
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Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor

COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

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Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor


Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

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Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

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Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor

Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısıda böylece 195 bin 123'e yükseldi.

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Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.