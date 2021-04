Koronavirüs kabusu! Hindistan ve Brezilya felaketi yaşıyor

Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Hindistan ve Brezilya'da salgının ortaya çıkardığı tablo her geçen gün daha da kötüleşiyor. Özellikle 'P1' olarak adlandırılan varyant Brezilya'da salgını bir bilinmeze doğru sürüklerken, Hindistan'da hastanelerde yer kalmayınca hastalar arabalarında oksijen desteği alıyorlar.

