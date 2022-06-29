SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti. Diğer yandan Başkan Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanında yer aldı. İki liderin samimi pozları dikkatlerden kaçmadı.