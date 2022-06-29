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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti. Diğer yandan Başkan Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanında yer aldı. İki liderin samimi pozları dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 22:36
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

Başkan Erdoğan ve toplantıya katılan liderler daha sonra İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

Liderler El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu'nun önünde aile fotoğrafı çektirdi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

Başkan Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanında yer aldı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ‘Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı! Dikkat çeken fotoğraflar

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti.