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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

Libya Çölü'nde yaklaşık 2 haftadır kayıp olan göçmenlerden acı haber geldi. Kayıp 20 göçmenin cansız bedeni, Çad sınırı yakınına park edilmiş siyah bir kamyonetin etrafında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 19:11 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 19:33
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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu
Libya Çölü’nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

Kufra Ambulans Şefi İbrahim Belhasan yaptığı açıklamada, "Şoför kayıp. Grubun yaklaşık 14 gün önce çölde öldüğüne inanıyoruz. Son telefon çağrısı 13 Haziran'da yapılmış" ifadelerini kullandı.

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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu
Libya Çölü’nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

Hayatını kaybeden 2 kişinin Libya vatandaşı olduğu, diğer göçmenlerin ise Çad'dan Libya'ya gelenler olabileceği belirtildi.

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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu
Libya Çölü’nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

Libya, göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için en sık kullandığı güzergahlardan biri olarak biliniyor.

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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu
Libya Çölü’nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu
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  • 18
Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu
Libya Çölü’nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu