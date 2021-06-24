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ABD'nin Florida eyaletinde koku dolu anlar: 12 katlı binadaki çökme anı kamerada

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Giriş: 24.06.2021 18:47
ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çöktüğü anlar çevredeki diğer bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmeyle birlikte bölgeden yoğun duman yükselirken, şu ana kadar enkazdan 35 kişinin çıkarıldığı açıklandı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da kısmen çöken 12 katlı binada kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatından Raide Jadallah ekiplerin en az 35 kişiyi enkazdan çıkardığını, 15 ailenin ise kendi imkanlarıyla binayı terk ettiğini belirtti.

Çökme nedeniyle şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, Surfside yetkilisi Charles Burkett binanın dolu olması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Burkett, binada daha fazla çökme meydana gelmemesi için ağır iş makinelerinin olay yerine getirildiğini aktardı.

BİNADAKİ ÇÖKME ANI KAMERADA

Enkazda eğitimli köpeklerin de katıldığı arama-kurtarma operasyonu devam ederken, binanın çöktüğü anlar çevredeki diğer bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çökmeyle birlikte bölgeden yoğun duman yükseldiği, binanın neredeyse yarısının yerle bir olduğu görüldü.

Binanın çatısında 1 aydan fazla bir süredir çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, çökme nedeni henüz bilinmiyor.







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