Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle

Son dakika haberi... Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinin karşısında olan ABD ve Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını iyice güçlendirmenin planlarını yapıyor. Yunanistan, bu müttefiklikten payına düşeni almak için ABD'den F-35 savaş jetleri istedi. Tam bu noktada ABD'den duyurulan bir tasarı,Türkiye ile ABD arasında ilişkileri çıkmaza sokacak türden. Yunan medyası tarafından yapılan haberde, ABD'nin Türkiye'ye teslim etmediği uçakları Yunanistan'a vereceği iddiası ortalığı karıştırdı.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 17:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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