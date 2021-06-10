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Haberler Galeri Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle

Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle

Son dakika haberi... Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinin karşısında olan ABD ve Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını iyice güçlendirmenin planlarını yapıyor. Yunanistan, bu müttefiklikten payına düşeni almak için ABD'den F-35 savaş jetleri istedi. Tam bu noktada ABD'den duyurulan bir tasarı,Türkiye ile ABD arasında ilişkileri çıkmaza sokacak türden. Yunan medyası tarafından yapılan haberde, ABD'nin Türkiye'ye teslim etmediği uçakları Yunanistan'a vereceği iddiası ortalığı karıştırdı.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 17:49
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Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle
Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile köprüleri tamamen atacak yeni bir hamleye hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle
Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi.
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Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle
Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle
Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi.
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Son dakika | ABD Yunanistan müttefikliğinde tehlikeli gelişme! Türkiye ile ilişkileri kopartacak hamle
Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor.