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Haberler Galeri Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

Vuhan'dan dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele devam ederken herkesi şoke eden bir araştırma paylaşıldı. Koronavirüsün ortaya çıkışında ortaya atılan yarasa ve pangolinle ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, 'Elimizdeki veriler insanların bu virüsle nasıl enfekte olduğunu açıklayamıyor ancak pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor; artık bundan eminiz.' dedi.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:52
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Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

2019 yılında aralık ayında başlayan ve aradan geçen zamanda bütün dünyayı saran Kovid-19 salgını 4 milyona yakın can kabına yol açtı ve dünya çapında 180 milyona yakın insana bulaştı.

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Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

Salgın ilk ortaya çıktığı günlerde Çin'den gelen bu fotoğraflar tüm dünyanın kanını dondurmuş, bu korku gerçeğe dönüşerek dünyayı esir almıştı.

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Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası bir yandan aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken bir yandan da virüsün kökeni ve ne şekilde yayıldığıyla ilgili araştırmalar yapıyor.

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Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

ABD'nin uzun süredir Çin'i suçladığı, Vuhan'daki Viroloji laboratuvarını işaret ettiği 'sızıntı' teorisi son günlerde yeniden tartışmaların odağında yer alıyor.

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Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

Öte yandan başta Çin olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve diğer birçok kurum salgının 0 noktası olarak Çin'de yaygın olarak görülen canlı hayvanların alınıp satıldığı, hatta kesilerek pişirildiği 'canlı hayvan pazarları'nı işaret ediyordu.