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Son dakika | ABD bunu konuşuyor! İnternet tarihinde görülmemiş bir olay! 175 milyon IP adresine ne oldu?
Ocak ayında dünya ABD'deki başkanlık değişimine odaklanmışken, Pentagon sessiz sedasız internet tarihinde görülmemiş büyüklükte bir hamle yaptı. "AS8003" kullanıcı adlı kuruluşun paylaştığı mesajda, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) çok uzun yıllardır elinde tuttuğu milyonlarca inaktif IP adresinin denetiminin bu kullanıcıya geçtiği bilgisi yer alıyordu.
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 14:03
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