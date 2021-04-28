Son dakika | ABD bunu konuşuyor! İnternet tarihinde görülmemiş bir olay! 175 milyon IP adresine ne oldu?

Pentagon sık sık elindeki inaktif adresleri kullanıma açması konusunda baskıların hedefi oluyor. Zira 2011 yılından bu yana birinci nesil internet adreslerinde bir kıtlık yaşanıyor ve bu adreslerin her biri açık artırmalarda 25 dolar ve üstü fiyatlara alıcı buluyor.

Global Resource Systems'ın kontrolüne geçen 175 milyon IP adresi, dünya genelinde var olan toplam IPv4 adreslerin yüzde 6'sına veya internetin şu anki hacminin 25'te birine tekabül ediyor ve milyarlarca dolar değerinde. Üstelik Pentagon'un aktif olarak kullandığı internet alanının iki katından fazla.