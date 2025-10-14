14 Ekim 2025, Salı

Silikon Vadisi'nin sonu mu? Google'dan karar! Dev yapay zeka üssü Asya'da kurulacak

ABD'li teknoloji devi Google, yapay zekâ yarışında tarihî bir karara imza attı. Şirket, ABD dışındaki en büyük yapay zekâ merkezini Hindistan'da kuracağını açıkladı. 15 milyar dolarlık bu dev yatırım, yalnızca bir teknoloji hamlesi değil — aynı zamanda Silikon Vadisi'nin küresel hegemonyasına meydan okuyan stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:06
Google'ın yeni merkezi, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletindeki liman kenti Visakhapatnam'da inşa edilecek. Şirket, 1 gigavatlık enerji kapasitesine sahip, yüksek işlem gücü sunan devasa bir yapay zekâ altyapısı kurmayı planlıyor.

"ABD dışındaki en büyük merkezimiz"

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın artık yalnızca bir pazar değil, "yapay zekânın geleceğinin şekillendiği merkezlerden biri" olduğunu söyledi. Kurian, "Bu, Google'ın ABD dışındaki en büyük yapay zekâ yatırımı olacak" diyerek projenin ölçeğini gözler önüne serdi.

Batı'dan Doğu'ya yapay zekâ göçü

Uzmanlara göre bu yatırım, yalnızca Google'ın stratejik yönelimini değil, yapay zekânın coğrafyasındaki büyük kaymayı da temsil ediyor.
ABD merkezli şirketler birbiri ardına Hindistan'a yönelirken, Batı'nın teknoloji üssü Silikon Vadisi'nin tahtı sarsılıyor.

Microsoft ve Amazon'un son yıllarda Hindistan'daki veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırdığı biliniyor. OpenAI CEO'su Sam Altman da ChatGPT kullanımının son bir yılda Hindistan'da dört kat arttığını, yıl bitmeden ülkede ofis açmayı planladıklarını açıklamıştı.

Hindistan: Yeni küresel zeka merkezi mi?

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusu, devasa dijital altyapısı ve yükselen teknoloji ekosistemiyle Hindistan, artık yalnızca ucuz iş gücüyle değil, yapay zekânın üretildiği bir küresel güç merkezi olarak öne çıkıyor.

Teknoloji analistlerine göre, Google'ın bu adımı yalnızca Hindistan'ı değil, Asya-Pasifik bölgesinin tamamını yapay zekâ rekabetinde ön saflara taşıyabilir.

Silikon Vadisi geriliyor mu?

Uzmanlar bu gelişmeyi "yeni teknolojik eksenin doğuya kayışı" olarak değerlendiriyor. ABD, yapay zekâda hâlâ küresel lider konumunu korusa da, üretim ve inovasyonun merkezinin Doğu'ya doğru kaydığı artık net bir şekilde görülüyor.

Teknoloji stratejisti Rohan Mehta'ya göre:

"Bu yalnızca Google'ın yatırımı değil; bu, küresel güç merkezlerinin yeniden dağılımının sembolü. Yapay zekâ artık sadece Kaliforniya'da değil, Kalküta'dan Kuala Lumpur'a kadar her yerde inşa ediliyor."

"Asıl rekabet artık Asya'da"

Google'ın Visakhapatnam'daki yeni üssü, genişletilmiş fiber ağlar ve dev enerji altyapısıyla, büyük dil modelleri (LLM) gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak.

Bu merkez, yalnızca Hindistan'ın değil, Asya'nın küresel teknoloji rekabetinde liderliğe yürümesinin de önünü açabilir.