14 Ekim 2025, Salı
Silikon Vadisi'nin sonu mu? Google'dan karar! Dev yapay zeka üssü Asya'da kurulacak
ABD'li teknoloji devi Google, yapay zekâ yarışında tarihî bir karara imza attı. Şirket, ABD dışındaki en büyük yapay zekâ merkezini Hindistan'da kuracağını açıkladı. 15 milyar dolarlık bu dev yatırım, yalnızca bir teknoloji hamlesi değil — aynı zamanda Silikon Vadisi'nin küresel hegemonyasına meydan okuyan stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:06