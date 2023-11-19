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Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti
İşgalci İsrail 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Yaşlı kadın çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef alan katil ordusunun Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesine düzenlediği baskının ardından zorla tahliye edilen doktorlar, karşılaştıkları manzara ve yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 19.11.2023 14:12Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 14:12