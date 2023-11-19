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Haberler Galeri Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

İşgalci İsrail 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Yaşlı kadın çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef alan katil ordusunun Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesine düzenlediği baskının ardından zorla tahliye edilen doktorlar, karşılaştıkları manzara ve yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 19.11.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 14:12
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Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden zorla tahliye edilen ve İsrail bombardımanından kaçıp şehrin kuzeyinden ve merkezinden güneyine doğru ilerleyen yüzlerce yerlerinden edilmiş sivil halkla birlikte yola koyulan doktorlar ve hastalar, sonunu bilmedikleri zorlu bir yolculuğa başladı.

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Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Zorunlu tahliyenin Şifa Hastanesinin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığı ilk gün başladığını ifade eden ve adını vermek istemeyen bir acil servis doktoru, 10 gün süren kuşatma sonunda, hastaların büyük kısmı ile sığınmacıların hastaneyi tamamen boşalttığını belirtti.

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Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Yürüyemeyen ağır yaralıların ise hastanede kaldığını aktaran doktor, "Geride kalan ağır yaralıların akıbetinin belli olmadığını" ifade etti.

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Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Baskın sırasında yaşananlara bizzat şahit olan bir diğer doktor da, "İsrail askerlerinin Şifa Hastanesinde bulunan insanlara çok kötü davrandığını, hastaneden çıkmaları için hastaların üzerine sıcak hava püskürttüklerini, bazı hastane odalarını patlayıcılarla tahrip ettiklerini" dile getirdi.

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Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Doktorlar, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerine, hastalara hatta çocuklara "merhametsizce" davrandığını anlattı.