Şifa Hastanesindeki doktorlar, yaşadıklarını anlattı! Katil ordusu hastane odalarını patlayıcılarla tahrip etti

Baskın sırasında yaşananlara bizzat şahit olan bir diğer doktor da, "İsrail askerlerinin Şifa Hastanesinde bulunan insanlara çok kötü davrandığını, hastaneden çıkmaları için hastaların üzerine sıcak hava püskürttüklerini, bazı hastane odalarını patlayıcılarla tahrip ettiklerini" dile getirdi.