İşte günbegün İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta soykırım yaparken karadan ve havadan bölgeye ölüm yağdırıyor. 43 günde çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 12 binden fazla masum sivili katleden barbarlar, her gün işledikleri savaş suçlarına yenilerini ekliyor. ABD'nin verdiği destekten aldığı cesaretle hastane, cami, okul, kilise demeden bomba yağdıran İşgalci İsrail'e karşı tepkiler giderek artarken, İsrail ve Netanyahu'nun savaş suçlusu sayılması için uluslararası ceza mahkemelerine de birbiri ardına yeni başvurular yapılıyor. İşte İsrail'in işlediği savaş suçları...