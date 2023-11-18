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Haberler Galeri İşte günbegün İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

İşte günbegün İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta soykırım yaparken karadan ve havadan bölgeye ölüm yağdırıyor. 43 günde çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 12 binden fazla masum sivili katleden barbarlar, her gün işledikleri savaş suçlarına yenilerini ekliyor. ABD'nin verdiği destekten aldığı cesaretle hastane, cami, okul, kilise demeden bomba yağdıran İşgalci İsrail'e karşı tepkiler giderek artarken, İsrail ve Netanyahu'nun savaş suçlusu sayılması için uluslararası ceza mahkemelerine de birbiri ardına yeni başvurular yapılıyor. İşte İsrail'in işlediği savaş suçları...

Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 14:00
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İşte günbegün İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

7-8 EKİM

1- Basın ofisleri ve şirket bürolarının bulunduğu Filistin Apartmanı bombalandı
- İsrail, Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde 14 katlı "Filistin" apartmanını bombaladı.
- Apartmanda bazı basın ofisleri ve şirket büroları da yer alıyordu.

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İşte günbegün İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

2- Stadyum ve bankalar bombalandı
- İsrail şu tesisleri vurdu: Filistin Stadyumu, Gazze'deki İslam Milli Bankası ve Üretim Bankası

3- 14 katlı Vatan Apartmanı bombalandı
- İsrail, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde yer alan 14 katlı "Vatan" apartmanını bombaladı.
- Apartmanın içinde bazı hukuk büroları ve ofisler de yer alıyordu.

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İşte günbegün İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

4- Beyt Hanun'da sivillere yönelik saldırı düzenledi
- İsrail, Beyt Hanun'da bir eve saldırı düzenledi, ölen ve yaralananlar oldu.

5- BM Okulu olan Mamounia Kız Lisesi bombalandı
- İsrail, Gazze'deki Mamounia Kız Lisesi'ne saldırdı.
-Okulun avlusunda büyük çukurlar oluştu.

6- Radyo merkezi hedef alındı
- İsrail, Filistin Ticaret Kulesi'ndeki radyo merkezini vurdu.

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İşte günbegün İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

7- Muhammed el-Habib Camii bombalandı
- İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentindeki El-Emin Muhammed Camisi'ni vurdu.

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İşte günbegün İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları: 43 günde binlerce masumu katlettiler

9 EKİM

1- Elektrik, su ve yakıt tamamen kesildi
- İsrail, bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını kesti.
-Filistinlileri tamamen abluka altına aldı.

2- Al-Susi Cami bombalandı
-İsrail, Gazze'nin batısındaki Al-Susi Cami ve çevresini bombaladı.