Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail’in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

"ONLAR İÇİN BAŞIMI DİK TUTUYORUM"

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kanı ve yıkılan evlere mâl olan bu özgürlüğün bedelinin ne derece yüksek olduğunu çok iyi bildiklerini aktaran Ceradat, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için başımı dik tutuyorum ve Allah'ın izniyle, yakında tüm esirlerin hapishanelerden serbest bırakıldığını göreceğimiz gün de gelecek."