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Haberler Galeri Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail'in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail'in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden 50 yaşındaki Attaf Ceradat, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını belirterek, "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm." dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:20
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Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail’in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşayan ve 2 yıldır İsrail hapishanesinde bulunan Ceradat, serbest bırakıldıktan sonra konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra Filistinli kadın esirlerin ciddi şekilde dövüldüğünü ve aşağılandığını söyleyen Ceradat, İsrailli yetkililerin morallerini bozmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını dile getirdi.

Ceradat "7 Ekim'den sonra kadın esirler tecrit altına alındı. Ben de vücudumda iz kalana kadar dövüldüm. Hakaretlere uğradık, yataksız, battaniyesiz bırakıldık." dedi.

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Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail’in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

"İŞGALE RAĞMEN, DİRENİŞİN İRADESİYLE HAPİSHANENİN KAPISINI KIRDIK"

Filistinli kadın, İsrail hapishanelerindeki şartların çok kötü olduğunu, esirlerin odalarından hemen her şeyin çıkarıldığını aktardı.

İki oğlu halen İsrail hapishanesinde bulunan 50 yaşındaki Ceradat, şöyle konuştu:

"Sanki bir rüyada yaşıyorum. İki yıllık zorlu esirliğin ardından bugün özgürüm. İşgale rağmen, direnişin iradesiyle hapishanenin kapısını kırdık."

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Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail’in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

"ONLAR İÇİN BAŞIMI DİK TUTUYORUM"

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kanı ve yıkılan evlere mâl olan bu özgürlüğün bedelinin ne derece yüksek olduğunu çok iyi bildiklerini aktaran Ceradat, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için başımı dik tutuyorum ve Allah'ın izniyle, yakında tüm esirlerin hapishanelerden serbest bırakıldığını göreceğimiz gün de gelecek."

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Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail’in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

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Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail’in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.