28 Kasım 2023, Salı
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir İsrail'in vahşetini anlattı: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden 50 yaşındaki Attaf Ceradat, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını belirterek, "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm." dedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:20
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