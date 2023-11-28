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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi
Siyonist İsrail 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Gazze'de soykırımın başındaki isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son günlerde 'darbe' korkusu ile baş başa. Foreign Policy katliamların ardından yalnızlaşan Netanyahu'nun hayatta kalmak için bir stratejiye sahip olduğunu dile getirdi.