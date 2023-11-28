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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi

Siyonist İsrail 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Gazze'de soykırımın başındaki isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son günlerde 'darbe' korkusu ile baş başa. Foreign Policy katliamların ardından yalnızlaşan Netanyahu'nun hayatta kalmak için bir stratejiye sahip olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:57
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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu’nun hayatta kalma stratejisi

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şok üstüne şok yaşıyor. Siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığı iddia edilen Netanyahu'nun darbe korkusu yaşadığı bilinirken Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi.

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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu’nun hayatta kalma stratejisi

Netayahu'nun siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığına inanmak için birçok sebep olduğunu ileri süren Foreign Policy, ülke tarihinin en kötü güvenlik hatasının mirasını taşıdığını belirtti.

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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu’nun hayatta kalma stratejisi

Netayahu'nun Gazze'de hedefleri gerçekçi olmayan ve uzlaşmaz olan bir savaşa başkanlık ettiği aynı zamanda 3 ayrı yolsuzluk davası ile karşı karşıya olduğu hatırlatıldı.

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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu’nun hayatta kalma stratejisi

Netayahu'nun savaş bittikten sonra iktidarda kalma konusunda harekete geçtiği iddia edildi.

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Foreign Policy tek tek sıraladı! İşte katil Binyamin Netanyahu’nun hayatta kalma stratejisi

Netanyahu'nun 3 yönlü bir stratejisinin olduğu iddia edildi.

1-Güvenlik güçlerinin kusurunu başka tarafa atmak