18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

Yahudilerin 1880'li yıllarda başlayan Filistin'e göçleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlandı. Göçle kalmayan Yahudileri önce Filistin'in topraklarına sonra da buradaki halkın canına göz dikti. 100 yıldan fazladır süren savaşta binlerce Filistinli hayatını kaybederken, İsrail bu kutsat toprakları da tek tek işgal etti.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:03
  • 1
  • 51
Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

Filistin'de sivillere yönelik şiddet neredeyse yüzyıldan fazladır kesintisiz şekilde devam ediyor. Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet sorunu bu yönüyle de münhasır bir özellik taşıyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti aslında dünya üzerinde pek başka örneği de olmayan, bir asırdan fazla süredir devam eden nadir örneklerden biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

Son yüzyılda dünya siyaseti küresel ve bölgesel ölçekte büyük değişimler geçirdi, büyük savaşlar yaşandı, rejimler, ülke sınırları değişti, teknoloji gelişti, uzay çağı başladı fakat Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti değişmedi. Filistinlilerin maruz kaldığı zulüm İsrail devleti henüz kurulmadan önce başlamıştı.

  • 3
  • 51
Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

Sürecin ilk safhalarında Filistinli yerliler ile bu topraklara göç eden Yahudiler arasında çatışmalar vuku bulmuş, İsrail devleti kurulduktan sonra ise bir devletin bir halka var gücüyle uyguladığı orantısız kanlı bir şiddet baş göstermeye başlamıştı.

  • 4
  • 51
Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Filistin topraklarındaki Yahudilerin oranı yüzde 10 iken, bölge demografisi kısa sürede organize bir şekilde değiştirildi. Filistin'e Yahudi göçleri Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, henüz 1880'li yıllardan itibaren artmaya başlamıştı. Zira Filistin'e göç etmenin Yahudiler nezdinde dinî bir boyutu da bulunuyor.

  • 5
  • 51
Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...

Bu göç dalgalarına "yükselmek/yukarı çıkmak" anlamına gelen "Aliyah" adı verilmiştir. 1882-1903 Birinci Aliyah, 1904-1914 İkinci Aliyah, 1919-1923 Üçüncü Aliyah, 1924-1928 Dördüncü Aliyah, 1929-1939 arası dönem ise Beşinci Aliyah olarak nitelendirilmiştir.