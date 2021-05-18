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Filistin'de bir asrı aşan Yahudi terörü! İlk adım 1880'lerde geldi...
Yahudilerin 1880'li yıllarda başlayan Filistin'e göçleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlandı. Göçle kalmayan Yahudileri önce Filistin'in topraklarına sonra da buradaki halkın canına göz dikti. 100 yıldan fazladır süren savaşta binlerce Filistinli hayatını kaybederken, İsrail bu kutsat toprakları da tek tek işgal etti.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:03
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