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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var

Son dakika haberi... Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. ASELSAN, "Defense News Top 100"de ilk 50'ye girme hedefine ulaştı. TUSAŞ, 16 basamak ilerleyerek 53'üncü sıraya çıktı. HAVELSAN ve FNSS ilk kez listeye girme başarısı gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:28
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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var

Türk savunma sanayi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde üst sıralara taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de bu yıl Türk şirketi sayısı 5'ten 7'ye çıktı.

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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var

Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 52'nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50'ye girme başarısı gösterdi. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için faaliyet gösteren şirket, böylece dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma hedefini de yakalamış oldu.

Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN, bu ciroyla 48'inci basamağa çıktı.

ASELSAN, bu başarıyı haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var

TUSAŞ'TAN DEV ADIM

Türkiye'nin yerli ve milli hava platformlarını geliştirip üreten, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi uluslararası üreticilerin önemli tedarikçilerinden biri olan TUSAŞ ise 2011 verileriyle ilk kez 83'üncü sıradan giriş yaptığı listede önemli bir gelişme gösterdi.

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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var

Şirketin 2018'de 1 milyar 307 milyon dolar olan savunma sanayisi cirosu yüzde 42 artarak 2019'da 1 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 69'uncu sırada yer alan şirket 16 basamak ilerleyerek 53'üncü sırada yer buldu.

TUSAŞ'ın geçen yılki toplam cirosu 2 milyar 266 milyon doları bulurken, bunun yüzde 18'i sivil havacılığa yönelik faaliyetlerden elde edildi.

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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var

BMC TUTUNMAYI BAŞARDI

Listeye ilk kez geçen yıl giren Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl da listede yer alarak kalıcılık adına önemli bir adım attı.

Listeye 554 milyon dolarla 85'inci sıradan giriş yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncu sırada yer buldu.