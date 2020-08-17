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'Savunmanın devleri' listesi açıklandı! Listede 7 Türk şirketi var
Son dakika haberi... Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. ASELSAN, "Defense News Top 100"de ilk 50'ye girme hedefine ulaştı. TUSAŞ, 16 basamak ilerleyerek 53'üncü sıraya çıktı. HAVELSAN ve FNSS ilk kez listeye girme başarısı gösterdi.
Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:28
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