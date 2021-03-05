Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Vurulan kişi kısa süre sonra başını kaldırdıktan sonra, bölgenin kontrolünü ele geçiren güvenlik güçlerinden iki asker, yaralı adamı kollarından tutarak yerde sürüklemeye başlıyor. BM'nin Myanmar elçisi Christine Schraner Burgener, "Bir protestocu polis tarafından götürüldü ve onu çok yakından, belki sadece bir metre mesafeden vurdular. Tutuklamaya direnmemişti ve görünüşe göre sokak ortasında öldü" dedi.