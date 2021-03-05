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Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Myanmar'da ordunun kanlı baskısı devam ederken, 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda. Ülkede yaşanan korkunç olaylardan dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaş uçaklarının havalandığı bölgede sokaklar kan gölüne döndü.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 10:02
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Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Ülkede 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda, yaşanan korkunç olayları tüm dünya dehşete kapılarak izliyor. Sokaklar kan gölüne dönerken, art arda ortaya çıkan yeni görüntüler tüyler ürperten nitelikte.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Myanmar ordusunun askerleri sosyal medyada göz göre göre "gördüğüm herkesi vuracağım" uyarısı yapıyor. Ordunun kanlı baskısı sürerken, Myanmarlı demokrasi yanlısı bir protestocunun, askerler tarafından vurularak öldürüldüğünü gösteren görüntüler ortaya çıktı.

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Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Hem sokakta vurulan bir sivilin videosu hem de sağlık ekibinin polis tarafından vahşice dövülmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüler, BM özel elçisi tarafından kınandı.

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Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Kayıt altına alınan görüntüler, protestocunun çevik kuvvet polisi tarafından bir binadan uzaklaştırıldığını ve silah sesinin duyulmasının ardından yere düştüğünü gözler önüne seriyor.

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Savaş uçakları havalandı sokaklar kan gölüne döndü!

Vurulan kişi kısa süre sonra başını kaldırdıktan sonra, bölgenin kontrolünü ele geçiren güvenlik güçlerinden iki asker, yaralı adamı kollarından tutarak yerde sürüklemeye başlıyor. BM'nin Myanmar elçisi Christine Schraner Burgener, "Bir protestocu polis tarafından götürüldü ve onu çok yakından, belki sadece bir metre mesafeden vurdular. Tutuklamaya direnmemişti ve görünüşe göre sokak ortasında öldü" dedi.

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