Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim iyice tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ukrayna'nın doğusundaki sözde özerk Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde tam seferberlik ilan edildi. Reuters'ın son dakika haberine göre Ukrayna Ordusu, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna askerinin ölümünün ardından ABD'den "Savaş başlıyor." açıklaması geldi. Donetsk kentinde ise birden fazla patlama sesi duyuluyor. Öte yandan Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını tahmin ettiklerini ancak bu durumda ABD askerlerinin Ukrayna'da savaşmayacağını; ABD'nin Ukrayna halkını destekleyeceğini belirtti. Biden, Putin'in işgale karar verdiğini düşündüğünü ifade etti.