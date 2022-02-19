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Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim iyice tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ukrayna'nın doğusundaki sözde özerk Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde tam seferberlik ilan edildi. Reuters'ın son dakika haberine göre Ukrayna Ordusu, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna askerinin ölümünün ardından ABD'den "Savaş başlıyor." açıklaması geldi. Donetsk kentinde ise birden fazla patlama sesi duyuluyor. Öte yandan Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını tahmin ettiklerini ancak bu durumda ABD askerlerinin Ukrayna'da savaşmayacağını; ABD'nin Ukrayna halkını destekleyeceğini belirtti. Biden, Putin'in işgale karar verdiğini düşündüğünü ifade etti.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 12:50
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Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

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Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

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Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

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Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

Donetsk bölgesindeki gerilimin ardından bu kararın alınması dünya basınında da olası işgalin gerçekleşmesine dair endişeleri artırdı.

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Savaş an meselesi! Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: Ukrayna askeri öldü! Patlama sesleri duyuluyor

UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 19 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.