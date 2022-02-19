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Avrupa Zeynep'e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar
Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Eunice Fırtınası, son 30 yılın en şiddetli fırtınası oldu. Fırtına etkisi ile ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, İngiltere'de 3, Hollanda ve Belçika'da 4 kişi hayatını kaybetti. Gelen görüntüler ise fırtınanın şiddetini ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 19.02.2022 11:46Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 12:29