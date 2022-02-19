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Avrupa Zeynep'e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar

Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Eunice Fırtınası, son 30 yılın en şiddetli fırtınası oldu. Fırtına etkisi ile ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, İngiltere'de 3, Hollanda ve Belçika'da 4 kişi hayatını kaybetti. Gelen görüntüler ise fırtınanın şiddetini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 12:29
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Avrupa Zeynep’e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar

İngiltere'de etkili olan Eunice Fırtınası sebebiyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi, hızı bazı bölgelerde 190 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle milyonlarca kişiye dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.


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Avrupa Zeynep’e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar

Londra'da 30 yaşında bir kadın arabasının üzerine ağaç düşmesi sonucu öldü.Merseyside'da ise 50'li yaşlarında bir erkek, uçan molozlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yine kırımızı alarm kapsamındaki Hamshire'da da 20'li yaşlarında bir genç, yıkılan ağaca aracıyla çarparak öldü.Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

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Avrupa Zeynep’e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE TOPLU TAŞIMADA AKSAKLIK

Seviyeli alarm sisteminin yürürlüğe koyulduğu 2008 yılından bu yana Londra ve ülkenin güney batısı için ilk kez kırmızı alarm verildi.

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Avrupa Zeynep’e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar

İngiltere'nin güneybatısında rüzgar hız rekorunun da kırıldığı değerlendiriliyor. Isle of Wight'ta kaydedilen 196 km'lik rüzgar sağanağı, resmiyet kazanırsa Ada rekoru olabilir.

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Avrupa Zeynep’e teslim! Ülkeler peş peşe alarm verdi! Milyonlarca euro zarar

Hayati tehlike anlamına gelen kırmızı alarm verilen bu bölgede, olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için uyarılar yapıldı.