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Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in kirli ağı ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth'in görüntüleri davaya damga vurdu

Kurduğu fuhuş ağında reşit olmayan kızları istismar ederek dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu bir cinsel suç ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maxwell'in yargılandığı davada dün gündeme gelen 'Günah Evi'nin ayrıntılarının yankısı henüz dinmemişken, ikilinin mahkemede kanıt olarak sunulan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in evinde çekilmiş görüntüleri büyük bir skandala daha neden oldu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:24
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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’in kirli ağı ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri davaya damga vurdu

Dünyanın gözü, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında. Dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu, küçük kızların istismar edildiği bir fuhuş ağı kuran Epstein'ın davası, ölümünden sonra da sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılanmasıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’in kirli ağı ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri davaya damga vurdu

Devam eden mahkemede geçtiğimiz günlerde Epstein'ın Palm Beach'te bulunan ve sapık aktivitelerinin çoğunu gerçekleştirdiği evinden yeni fotoğraflar paylaşılmıştı.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’in kirli ağı ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri davaya damga vurdu

'Günah Evi' adı verilen, reşit olmayan küçük kızların sistematik olarak istismar edildiği evin fotoğraflarının yankıları henüz dinmemişken, davada sunulan yeni kanıtlar dünya gündeminde bomba etkisi yarattı.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’in kirli ağı ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri davaya damga vurdu

Fuhuş ağına, aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton, Donald Trump da olmak üzere birçok siyasi ve ünlü ismi dahil ettiği söylenen Epstein'ın elinin, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne de ulaştığı biliniyordu.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’in kirli ağı ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri davaya damga vurdu

Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu, York Dükü Prens Andrew, hakkında açılan cinsel istismar davasıyla zor günler yaşamaya başlamıştı.