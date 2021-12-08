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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre: Dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu, küçük kızların istismar edildiği bir fuhuş ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, ölümünden sonra da konuşulmaya devam ediyor. Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ederken, Epstein'ın evinden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:53
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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

Son yılların en büyük taciz ve istismar skandallarından biri olan olan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın ölümünün ardından, kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

Jeffrey Epstein'la beraber fuhuş ağının iki 'yöneticisi'nden biri olan Maxwell'in davasında ilk tanık, geçtiğimiz günlerde konuşmuş ve 14 yaşında başlayan sistematik istismarın detayları mide bulandırmıştı.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

İlk kez 14 yaşındayken çiftin istismarına uğradığını söyleyen ve Jane takma ismini kullanan mağdur kadın, Jeffrey Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmaya başladığını söylemişti.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

İlk günden itibaren, her cinsel istismara uğradığında odada Maxwell'in de olduğunu söyleyen Jane'in ifadeleri kan dondurmuştu.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

Tanıştırıldığı Epstein'la ilk olarak 1994 yılında kendisine yardım etmek için görüştüğünü belireten Jane, bu görüşmenin Epstein'ın evinde bulunan ofisinde gerçekleştiğini söyledi.