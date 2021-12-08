Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Günah Evi’ ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre: Dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu, küçük kızların istismar edildiği bir fuhuş ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, ölümünden sonra da konuşulmaya devam ediyor. Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ederken, Epstein'ın evinden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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