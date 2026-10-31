SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri de tarihi yapının yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin medeniyetini yansıtan önemli tarihi eserlerden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nin yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şükri, "Türkiye'deki kardeşlerimize ve Suriye Genel Sekreterliğindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.