Şam'da tarihi açılış! Osmanlı yadigârı Süleymaniye Tekkesi hizmette: 14 yıl sonra ilk ezan
Suriye'nin başkenti Şam'da Osmanlı'dan kalan tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden kapılarını açtı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı tarihi yapıda 14 yıl aradan sonra ilk ezan okunurken, açılışa Suriye hükümetinden çok sayıda bakan ve Türk temsilciler katıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından büyük mimar Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi yapı, düzenlenen törenle yeniden kapılarını açtı.
14 YIL SONRA İLK EZAN OKUNDU
Açılış töreninde tarihi yapının camisinde 14 yıl aradan sonra ilk ezan okundu. Ezanın ardından törene katılan bakanlar ve davetliler, camide kılınan ilk akşam namazına iştirak etti.
AÇILIŞA SURİYE HÜKÜMETİNDEN ÜST DÜZEY KATILIM
Törene Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin yanı sıra Suriye Turizm Bakanı Mazen Salhani, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye ve Şam Valisi Muhammed Mervan İdlibi katıldı.
"BİR MEDENİYET ESERİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, törende yaptığı konuşmada Süleymaniye Tekkesi'nin Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan tarafından inşa edildiğini hatırlattı.
Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, kentin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olacağını ifade etti.
Salih, bugün yalnızca bir caminin değil, aynı zamanda bir medeniyet eserinin, ilim merkezinin ve toplumsal yaşam açısından önemli bir yapının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.