02 Aralık 2021, Perşembe
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Omicron varyantı Hindistan'a da sıçradı
Hindistan Sağlık Bakanlığı, Karnataka eyaletinde 2 kişide Covid-19'un Omciron mutasyonunun tespit edildiğini aktardı.
Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen Omciron mutasyonu yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karnataka eyaletinde 66 ve 46 yaşlarında 2 erkek hastada Covid-19'un Omciron mutasyonunun tespit edildiği ifade edilerek, söz konusu hastaların hafif semptomları olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 18:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:43
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