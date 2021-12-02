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BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı olduğu bildirilen bir şahıs nedeniyle polis alarma geçti. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden sıcak görüntüler haberimizde...

A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 20:41
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BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı şüpheli alarmı verildi.

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BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!

Bina dışında elinde pompalı tüfek olduğu belirtilen bir şahsın olduğu ihbarı üzerine New York polisi harekete geçerek, binaya giden yolları trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.

Halkın bölgeden uzak durması istendi.

HABERİN VİDEOSU

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BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!

Bölgeye polis ekipleri dışında çok sayıda ambulansın da gönderildiği ifade edilirken, bir polis kaynağı, "42'inci Cadde ve Birinci Cadde yakınlarında silahlı bir şahıs görüldüğüne dair bir telefon aldık" dedi.

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BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!

BM personelinden devam eden polis operasyonu sırasında bulundukları yere sığınmaları istendi.

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BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin, silahlı olduğu bildirilen şahsın etrafını sardığı görüldü.