BM Genel Merkezi önünde polisi alarma geçiren olay!
ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı olduğu bildirilen bir şahıs nedeniyle polis alarma geçti. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden sıcak görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.12.2021
20:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
20:41
ABD'nin New York kentinde yer alan
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı şüpheli alarmı verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bina dışında elinde pompalı tüfek olduğu belirtilen bir şahsın olduğu ihbarı üzerine
New York polisi harekete geçerek, binaya giden yolları trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.
Halkın bölgeden uzak durması istendi.
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Bölgeye polis ekipleri dışında çok sayıda ambulansın da gönderildiği ifade edilirken, bir polis kaynağı, "42'inci Cadde ve Birinci Cadde yakınlarında silahlı bir şahıs görüldüğüne dair bir telefon aldık" dedi.
BM personelinden devam eden polis operasyonu sırasında bulundukları yere sığınmaları istendi.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin, silahlı olduğu bildirilen şahsın etrafını sardığı görüldü.