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Ülkenin başkenti taşınıyor! Sadece elektrikli araçlar kullanılacak! 10 milyon nüfuslu şehir...

Endonezya'da başkent Cakarta'da meydana gelen doğal afetler, altyapı sorunu ve yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle şehrin "batması" gerekçeleriyle başlatılan başkenti taşıma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni başkent Nusantara olarak adlandırılırken, bölgedeki inşa çalışmaları hızla sürüyor. Nusantara'daki çalışmaların tamamlanması sonrası nüfusu 10 milyona ulaşan başkent Cakarta bu bölgeye taşınacak. Şehirde sadece elektrikli araçların kullanılmasına izin verilecek.

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:40
Sadece elektrikli araçların kullanılacağı 10 milyon nüfuslu şehir: Başkenti yer değiştiriyor

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde "Nusantara" olarak adlandırılan yeni başkent, ilk kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da "Garuda Başkanlık Sarayı" adlı başkanlık ofisinde toplanan kabineye Devlet Başkanı Joko Widodo liderlik etti.

Sadece elektrikli araçların kullanılacağı 10 milyon nüfuslu şehir: Başkenti yer değiştiriyor

Antara News'ün haberine göre Widodo, Nusantara'da yerel basına yaptığı açıklamada, yeni başkente taşınmanın "yeni bir eve taşınmaktan" daha karmaşık olduğunu söyledi. Widodo, "Yeni bir başkente taşınmayı hafife almayın. Başkenti taşımak sadece idari veya hukuki bir konu değil, buradaki gelişme sürecini de görmeliyiz." dedi.

Çalışmalarına birkaç gün yeni başkentte devam edecek olan Widodo, Nusantara'da kaldığı süre boyunca kabine toplantısının yanı sıra temel atma törenlerine de katılacağını belirtti.

Sadece elektrikli araçların kullanılacağı 10 milyon nüfuslu şehir: Başkenti yer değiştiriyor

YENİ BAŞKENTİN FAALİYETE GEÇMESİ ZAMAN ALABİLİR
Widodo, 20 Ekim'de düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile yeni başkentin faaliyete geçmesi hakkında görüştüklerini de ifade etti.

Sadece elektrikli araçların kullanılacağı 10 milyon nüfuslu şehir: Başkenti yer değiştiriyor

Yeni başkentte devam eden hazırlıklara bağlı olarak halefi Subianto'nun, Nusantara'nın faaliyete ne zaman geçeceğine ilişkin değerlendirmede bulunacağını aktaran Widodo, "Kent hazır olmazsa zorlamayacağız." diye konuştu.

Widodo, 17 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının ise hem mevcut başkent Cakarta hem de yeni başkent Nusantara'da yapılacağını söyledi.

Sadece elektrikli araçların kullanılacağı 10 milyon nüfuslu şehir: Başkenti yer değiştiriyor

Bu arada, kabine üyeleri yeni başkente helikopterlerle gelerek kabine toplantısına katıldı.

Öte yandan, Widodo, daha önce yaptığı açıklamada, yeni başkentin ağustosta faaliyete geçmesini planladığını belirtmişti.