Bir şehir yok oldu! Ukrayna'nın Harkiv şehri yerle bir oldu... İşte o kareler

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin 8. günü yaşanırken bölgeden yıkım fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun Kiev ile birlikte günlerdir hedef aldığı ikinci büyük kenti Harkiv bombardımanlarda ağır hasar aldı. Bölgede bulunan çoğu kamu binası enkaza döndü. İşte Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.03.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 18:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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