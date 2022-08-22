22 Ağustos 2022, Pazartesi
Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı
Almanya'da hareket halindeki bir araçtaki sürücünün bilincini kaybettiğini gören Türk sürücü Mustafa Aytaş, kendi canını yok sayarak bayılan kadının hayatını kurtardı. Olay yerinden aldırış etmeden insanların duyarsızlığına üzüldüğünü ifade eden Aytaş ise kötü haberi günler sonra aldı ve kurtardığı kadının hayatını kaybettiğini öğrendi.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:36
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