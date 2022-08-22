Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

"HATTA KENDİ CANIMI BİLE HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Olay yerinden geçen insanların duyarsızlıklarından şikayetçi olan Aytaş, "Bir çok kişi olayla çok ilgilenmedi bu benim zoruma gitti. Orada bir insan hayatını kaybediyor ama yan tarafta araçlarıyla geçip gidiyorlar. Benim için önemli olan insandır. Her insan birbirine muhtaçtır. Herkesin annesi olabilirdi. Olaydan sonra yanıma gelenler oldu ve 'Mustafa sen kahramansın' dediler. Ama ben bunu hiç düşünmedim. Polisler yanıma gelip aracı çok iyi durdurduğumu söyledi. Ben o an bunu hatta kendi canımı bile hiç düşünmedim. Ben bu aracı durdurmazsam ve araba bir aileyi ezerse vicdanım bunu kabul edemezdi. Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.