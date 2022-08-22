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Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

Almanya'da hareket halindeki bir araçtaki sürücünün bilincini kaybettiğini gören Türk sürücü Mustafa Aytaş, kendi canını yok sayarak bayılan kadının hayatını kurtardı. Olay yerinden aldırış etmeden insanların duyarsızlığına üzüldüğünü ifade eden Aytaş ise kötü haberi günler sonra aldı ve kurtardığı kadının hayatını kaybettiğini öğrendi.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:36
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Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

Almanya'nın Köln şehrinde hareket halindeki araç şoförünün bilincini kaybetmesinin akabinde durumu fark eden Türk sürücü Mustafa Aytaş, bütün ülkenin ilgisini topladı.

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Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

BİLİNCİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNE ATLADI

Köln şehrine bağlı Eil kasabasında 16 Ağustos'ta aracıyla kızını okuldan alan Mustafa Aytaş, önündeki araçta yolunda gitmeyen bir durum olduğunu fark etti. Müdahale etmek için arabanın yanına yaklaşan Aytaş, seyir halindeki araç şoförünün bilincini kaybettiğini gördü. Aracıyla, bilincini kaybeden sürücünün bulunduğu arabanın önüne geçen Aytaş, yavaş yavaş fren yaparak aracı durdurmayı başardı.

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Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

"ARACIMA ÇARPMASINI SAĞLAYARAK DURDURDUM"

O anları anlatan Aytaş, "Araç sağa gidip bariyerlere çarptı. Yolun sol tarafına geçen araç daha sonra karşıdan gelen büyük bir cip ile çarpışma tehlikesi geçirdi. Diğer araç bisiklet yoluna girerek kendini kurtardı. O an kızıma 'bir sıkıntı var sıkı tutun' dedim. Önümdeki aracı ve sağa sola giden aracı solladım. O an gördüm ki aracın içinde baygın bir kadın var. Arabanın önüne geçtim ve yavaşça benim aracıma çarpmasını sağlayarak durdurdum. Arabamda hasar oluştu ama yapacak bir şey yok, can candır. Sokakta yayalar ve bisikletle gezenler vardı. Araç kullananlar bilir 80 kilometre hız az bir sürat değil. Polisin açıklamasına göre araç 3 kez benim arabama çarpmış. Süratli vurmadığım için hava yastığı patlamadı. Diğer türlü kadına daha çok zararı olurdu" diye konuştu.

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Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

Baygın sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptığını söyleyen Aytaş, "Hemen arabaya koştum. Kadının ağzından beyaz köpükler çıkıyordu. Kemerini açarak dışarıya çıkardım. Yere yatırdım ve kalp masajına başladım. Nabzının atmadığını fark ettim. Doktorlar ve helikopter gelene kalp masajına devam ettim" açıklamasında bulundu.

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Almanya koca yürekli Türk’ü konuşuyor! Kendi canını yok sayıp kadının hayatını böyle kurtardı

"HATTA KENDİ CANIMI BİLE HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Olay yerinden geçen insanların duyarsızlıklarından şikayetçi olan Aytaş, "Bir çok kişi olayla çok ilgilenmedi bu benim zoruma gitti. Orada bir insan hayatını kaybediyor ama yan tarafta araçlarıyla geçip gidiyorlar. Benim için önemli olan insandır. Her insan birbirine muhtaçtır. Herkesin annesi olabilirdi. Olaydan sonra yanıma gelenler oldu ve 'Mustafa sen kahramansın' dediler. Ama ben bunu hiç düşünmedim. Polisler yanıma gelip aracı çok iyi durdurduğumu söyledi. Ben o an bunu hatta kendi canımı bile hiç düşünmedim. Ben bu aracı durdurmazsam ve araba bir aileyi ezerse vicdanım bunu kabul edemezdi. Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.