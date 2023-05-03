03 Mayıs 2023, Çarşamba
Gabar petrolü Yunanistan'da manşet oldu! "Erdoğan ortaya çıkardı"
Başkan Erdoğan, dün Konya'da yaptığı mitingde yeni petrol rezervi müjdesi verdi. Gabar Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip yüksek kalitede petrol bulunduğu açıklanırken, Erdoğan'ın sözleri komşu Yunanistan'da büyük yankı buldu. Petrol müjdesi manşetlere taşınırken, "Erdoğan büyük bir sahanın varlığını ortaya çıkardı" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:22
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