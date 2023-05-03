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Gabar petrolü Yunanistan'da manşet oldu! "Erdoğan ortaya çıkardı"

Başkan Erdoğan, dün Konya'da yaptığı mitingde yeni petrol rezervi müjdesi verdi. Gabar Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip yüksek kalitede petrol bulunduğu açıklanırken, Erdoğan'ın sözleri komşu Yunanistan'da büyük yankı buldu. Petrol müjdesi manşetlere taşınırken, "Erdoğan büyük bir sahanın varlığını ortaya çıkardı" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:22
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Gabar petrolü Yunanistan’da manşet oldu! Erdoğan ortaya çıkardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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Gabar petrolü Yunanistan’da manşet oldu! Erdoğan ortaya çıkardı

Gabar'da yeni petrol bulunduğunu duyuran Başkan Erdoğan, "Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" dedi.

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Gabar petrolü Yunanistan’da manşet oldu! Erdoğan ortaya çıkardı

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervinin çok yüksek kaliteye sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz" dedi.

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Gabar petrolü Yunanistan’da manşet oldu! Erdoğan ortaya çıkardı

Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunanistan'da adeta günün konusu oldu.

Pek çok gazete ve televizyon bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

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Gabar petrolü Yunanistan’da manşet oldu! Erdoğan ortaya çıkardı

Kathimerini haberinde "Saha 2.700 metre derinlikte keşfedildi ve Türkiye cumhurbaşkanına göre iç ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılayarak potansiyel olarak günde 100 bin varil sağlayabilir" dedi.