Gabar petrolü Yunanistan'da manşet oldu! "Erdoğan ortaya çıkardı"

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervinin çok yüksek kaliteye sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz" dedi.