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Rusya Devlet Başkanı Putin'den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye "yıldırım hızında misilleme" yapılacak
Birçok batı ülkesi Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya silah gönderiyor. Savaşın yönünü değiştirmese de destek göstermek için hamle yapan batı ülkelerine Rusya Devlet Başkanı Putin'den uyarı geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışarıdan müdahale halinde "yıldırım hızında misilleme" yapacaklarını bildirdi.
Giriş Tarihi: 27.04.2022 19:00Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 19:03