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Rusya Devlet Başkanı Putin'den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye "yıldırım hızında misilleme" yapılacak

Birçok batı ülkesi Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya silah gönderiyor. Savaşın yönünü değiştirmese de destek göstermek için hamle yapan batı ülkelerine Rusya Devlet Başkanı Putin'den uyarı geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışarıdan müdahale halinde "yıldırım hızında misilleme" yapacaklarını bildirdi.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 19:03
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye yıldırım hızında misilleme yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye yıldırım hızında misilleme yapılacak

Putin, St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye yıldırım hızında misilleme yapılacak

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" tüm görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya'yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade etti. Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye yıldırım hızında misilleme yapılacak

Putin, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den batı ülkelerine mesaj! Dışarıdan müdahaleye yıldırım hızında misilleme yapılacak

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin, bu ülkelerin Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir ülke haline getirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itildiğini ifade etti.