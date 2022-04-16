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Kuzey Kore'de 'sıra dışı' kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Kuzey Kore, kurucu lider Kim Il-sung'un 110. yaş gününü, önceki yılların aksine askeri geçiş töreni olmadan kutladı. Silahlar ve füzelerle her fırsatta dünyaya gövde gösterisi yapmasıyla bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kararıyla bu kez törenlerde alışılmadık manzaralar yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:20
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Kuzey Kore’de ’sıra dışı’ kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Kuzey Kore'de her yıl 15 Nisan'da "Güneş Günü" olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doğum günü için başkent Pyongyang'da tören düzenlendi.

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Kuzey Kore’de ’sıra dışı’ kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Genellikle, yıl dönümlerindeki kutlamalarda büyük askeri geçit töreni düzenlemesiyle bilinen Kuzey Kore, bu yılki yaş gününde askeri geçit törenine yer vermedi.

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Kuzey Kore’de ’sıra dışı’ kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Devlet televizyonu, sivil geçidin yapıldığı törene katılan ülkenin lideri Kim Jong-un'un, Kim Il-Sung Meydanı'nda kendini Kuzey Kore bayraklarıyla selamlayan halka balkondan el salladığı görüntüleri paylaştı.

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Kuzey Kore’de ’sıra dışı’ kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Ellerinde kırmızı yapay çiçekler ve Kuzey Kore bayrakları taşıyan binlerce sivilin katıldığı geçit töreninin ardından meydanda dans ve havai fişek gösterileri yapıldı.

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Kuzey Kore’de ’sıra dışı’ kutlama! Kurucu liderinin 110. doğum günü askeri geçit töreni olmadan kutlandı

Törende, Kim'in konuşma yaptığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.