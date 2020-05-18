Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Polonya'da genç kız gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı. Genç kız kör oldu. Genç kıza doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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