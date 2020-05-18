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Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Polonya'da genç kız gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı. Genç kız kör oldu. Genç kıza doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 17:54
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Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Ülkenin Wroclaw şehrinde yaşayan Aleksandra Sadowska, gözünün içini siyaha boyayan ünlü Rapçi 'Popek'e benzeme amacıyla gözlerinin içini siyaha boyamak için 2016 yılında başkent Varşova'da bir dövme sanatçısına gitti.

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Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Sadowska dövmecideki göz boyama prosedüründen sonra gözlerinde acı hissetmeye başladı ve bunu dövme sanatçısına bildirdi.

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Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Dövme sanatçısı ise Sadowska'ya bunun normal olduğunu ve ağrı kesici alması gerektiğini söyledi.

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Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Ancak acemice yapıldığı belirtilen prosedürden sonra bir gözünde görüşünü tamamen kaybeden genç kadına doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

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Rapçiye özenen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Gözlerini siyaha boyattı...

Olaya dair yapılan araştırmalarda ise dövme sanatçısının prosedürde ciddi hatalar yaptığı, vücuda yapılan dövmelerde kullanılan ve gözle temas etmemesi gereken mürekkep kullandığı belirtildi.