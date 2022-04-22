Putin'in fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü! Hastalık söylentileri gerçek mi?
Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı 58'inci gününe girerken gözler Mariupol şehrine kilitlendi. Rusya'nın ele geçirdiğini açıkladığı Mariupol şehrindeki önemli endüstriyel tesislerin ve sivillerin durumu endişe yaratırken Savunma Bakanını başarısından dolayı kutlayan Putin'in fotoğrafı da tartışma yarattı. Fotoğraftaki detayları inceleyen uzmanlar kritik gerçeği işaret etti…
Giriş Tarihi: 22.04.2022
10:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
10:14
Rusya'nın dün Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklaması hem büyük bir şok hem de şüphe uyandırdı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin'e Mariupol'ün alındığını bizzat iletti. Tüm dünyanın gözü de normal olarak bu ikilinin Kremlin tarafından servis edilen fotoğraflarına çevrildi.
Kremlin resmî sitesi Putin ve Şoygu'nun masada karşılıklı oturdukları fotoğrafları servis ederken Savunma Bakanı ve Rus liderin arasındaki diyaloğun kısa bir videosu da dünya kamuoyuyla paylaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YÜZÜ NEDEN GÜLMÜYOR?
Yayınlanan bu görüntüler savaşın başından beri gündemde olan bir tartışmayı da tekrar alevlendirmiş oldu. Videoda Putin'in oldukça keyifsiz olduğu gözlenirken Mariupol'de yaşanan zaferin kendisini hiç sevindirmediği yorumları yapıldı.
Bu yetmezmiş gibi Rus liderin hem Sergey Şoygu ile olan görüşmesin de hem de yine dün gerçekleşen Nikolay Tokarev'le olan toplantısında oturduğu masanın kenarını sıkıca kavraması hastalık söylentilerini bir kez daha ayyuka çıkardı.
Oldukça nadir bir görüntü olan Putin-Şoygu görüşmesinin videosunda Şoygu Putin'e Mariupol şehrinin 'özgürleştirildiğini' anlatıyor. Ancak Putin bu sözleri duyunca sevinmek bir yana koltuğunda kaykılmış ve rahatsız görünen ifadesiyle bakanını dinliyor.
Savaşın patlak verdiği 24 Şubat tarihinden beri Putin'in fotoğraflarını ve konuşmalarını analiz eden uzmanlar Rus liderin hasta olduğunu ve sağlığının her geçen gün bozulduğunu iddia ediyorlar.
YÜZÜ VE BOYNU ŞİŞ
Uzun süre ortalıkta görünmediği için hakkında 'öldü' söylentileri çıkan Savunma Bakanı Şoygu da atlattığı kalp krizinden sonra henüz tam toparlanamamış gibi görünüyor.
Öte yandan Putin'in yüzündeki ve boynu ile ensesindeki şişkinlik steroid tedavi aldığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Kremlin kulislerinden yayılan söylentilerde Vladimir Putin'in savaş başladığından beri onkoloji (Kanser) uzmanı doktorlar tarafından en az 35 kez ziyaret edildiği iddiası yer alıyor.
Bir başka görüşe göre ise Putin'in yüzündeki mutsuz ifade Ukrayna savaşında istediğini bir türlü elde edememesiyle ilgili. Kiev'i birkaç gün içinde alıp Ukrayna'yı toptan işgal edeceğine inanan Rus ordusu savaşta ikinci aya yaklaşılırken bu hedefinden çok uzak bir noktada.
Vücut dili analizleri Putin'in sıkı sıkıya masa kenarına yapışmasının hastalık nedeniyle olabileceğini; Rus liderin el titremelerini göstermemek ve masadan destek almaya çalışıyor olabileceğini söylüyor. Ancak bir iddia ise Putin'in mutsuz ve sinirli halini saklamak ve kendine ve sinirlerine hâkim olabilmek için de masadan destek almaya çalıştığı.