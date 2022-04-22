Putin’in fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü! Hastalık söylentileri gerçek mi?

Rusya'nın dün Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklaması hem büyük bir şok hem de şüphe uyandırdı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin'e Mariupol'ün alındığını bizzat iletti. Tüm dünyanın gözü de normal olarak bu ikilinin Kremlin tarafından servis edilen fotoğraflarına çevrildi.

Kremlin resmî sitesi Putin ve Şoygu'nun masada karşılıklı oturdukları fotoğrafları servis ederken Savunma Bakanı ve Rus liderin arasındaki diyaloğun kısa bir videosu da dünya kamuoyuyla paylaşıldı.