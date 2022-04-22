22 Nisan 2022, Cuma
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar
Son dakika haberi... Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 08:52
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