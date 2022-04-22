22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

Son dakika haberi... Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 08:52
  • 1
  • 17
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polisin bulunduğu noktaya taş attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle içeridekilere müdahale etti.

  • 3
  • 17
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde gruplar halinde mevzilenen İsrail polisi, içeridekilere aralıklarla kauçuk kaplı mermiyle ateş ediyor.

  • 4
  • 17
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

  • 5
  • 17
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı.