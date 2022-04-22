İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandılar

Son dakika haberi... Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.