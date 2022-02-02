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Putin ABD'nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler

Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimde. Tansiyonun düşmediği bölgede ABD'den Rusya'ya yaptırım tehditleri devam ediyor. Bütün bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Putin ABD ve NATO'nun ilettiği yanıtları incelediklerini belirtirken Rusya'nın ana endişelerinin gözardı edildiğini ifade etti. Putin, ABD'nin gizli planını ifşa etti.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:01
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Putin ABD’nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler
Rusya Ukrayna krizine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kremlin Sarayı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşen Putin'den zehir zemberek açıklamalar geldi. Putin, Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." dedi.
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Putin ABD’nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler
Putin, Kremlin Sarayı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Putin ABD’nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler

ARTIK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantilerine yönelik tekliflerine verdiği yanıtları eleştiren Putin, "ABD ve NATO'nun 26 Ocak'ta ilettiği yanıtları dikkatlice inceliyoruz. Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Bu artık net bir şekilde görülüyor." diye konuştu.

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Putin ABD’nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler

3 KİLİT UNSUR

Putin, söz konusu yanıtlarda, Rusya açısından kilit öneme sahip bazı unsurların yer almadığına işaret ederek "Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından 3 kilit unsuru göremiyoruz.

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Putin ABD’nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler

NATO'nun genişlemesi, Rusya sınırları yakınlarında silah sistemlerinin konuşlandırılması ve ittifakın Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki haline geri döndürülmesine yönelik yeterli yanıt göremedik." ifadelerini kullandı.