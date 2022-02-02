Putin ABD'nin gizli planını gözler önüne serdi! Bölge ateş çemberi! Olay yaratacak sözler

Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimde. Tansiyonun düşmediği bölgede ABD'den Rusya'ya yaptırım tehditleri devam ediyor. Bütün bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Putin ABD ve NATO'nun ilettiği yanıtları incelediklerini belirtirken Rusya'nın ana endişelerinin gözardı edildiğini ifade etti. Putin, ABD'nin gizli planını ifşa etti.