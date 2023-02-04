İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde toplandı. Tel Aviv kent merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. Kurulan sahnelerde eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler söz aldı.