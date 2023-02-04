04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde toplandı. Tel Aviv kent merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. Kurulan sahnelerde eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler söz aldı.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 23:28
  • 1
  • 24
İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

İsrail polisi, gösterilerin odak noktası Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yolları gün içinde trafiğe kapattı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

  • 3
  • 24
İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

Tel Aviv kent merkezindeki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. Kurulan sahnelerde eski siyasetçiler, sanatçılar ve önde gelen isimler söz aldı.

  • 4
  • 24
İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

Tel Aviv'in dışında kuzeydeki Hayfa'da da İsrail basınına göre yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı gösteriler gerçekleştiriliyor. Göstericiler, "Ne yağmur ne soğuk bu protestoyu durduramaz" şeklinde sloganlar attı.

  • 5
  • 24
İsrailliler sokağa döküldü: Hedefte Netanyahu hükümeti var

Gösterilere Hayfa'da katılan ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Başkanı Yair Lapid yaptığı konuşmada, göstericilerin ülkesini kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Sokaklarda, Meclis'te, mahkemelerde mücadele edeceğiz. Ülkemizi kurtaracağız çünkü demokratik olmayan bir ülkede yaşamak istemiyoruz." dedi.