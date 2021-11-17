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Haberler Galeri Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

2 yıl önce hayatımıza giren koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile milyonlarca insan hayata tutundu. Dünya pandemiyi geride bırakıp endemiye geçmek için geri sayıma geçmişken aşı planında önemli bir değişikliğe gidiliyor. İşte koronavirüs aşısında yeni dönem...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:31
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

Çeyrek milyara yakın insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.


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Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

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Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

Milyonlarca hayatı kurtaran aşılar ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Avrupa'da salgının merkez noktalarından birisi olarak gösterilen İngiltere yeni aşı planını netlik kazandı.

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Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...

Bir dönem Kovid-19 aşısının dağıtım süreçlerinin takibi ve kontrolü görevini üstlenen, şu an Eğitim Bakanı olan Nadhim Zahawi, yeni varyantlarla mücadele etmek için her yıl takviye koronavirüs aşısı yapılmasının planlandığını duyurmuştu.