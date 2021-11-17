HaberlerGaleriÖzlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...
Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurmuştu! İşte dünyanın gündemindeki yeni aşı planı...
2 yıl önce hayatımıza giren koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile milyonlarca insan hayata tutundu. Dünya pandemiyi geride bırakıp endemiye geçmek için geri sayıma geçmişken aşı planında önemli bir değişikliğe gidiliyor. İşte koronavirüs aşısında yeni dönem...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:31