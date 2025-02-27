27 Şubat 2025, Perşembe
Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...
İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze anlaşması kapsamında esir takasının yarım bırakılan 7. turu dün gece tamamlandı. Hamas 4 siyonistin cesedini Kızılhaç yetkililerine teslim ederken İsrail işgal güçleri müebbet hapis cezasına çarptırdığı 623 Filistinliyi serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinililerin yakınlarıyla buluşma anı adeta yürekleri dağladı. Birçok esir uğradığı işkenceler sonucu hastanelere sevk edilirken terör devleti İsrail'in vahşeti bir kez daha gözler önüne serildi. İşte özgürlüğüne kavuşan Filisatinlilerden kareler...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:36