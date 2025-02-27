Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Dün İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma krizi arabulucular tarafından çözüldü ve gece yarım kalan esir takası tamamlandı. Hamas 4 siyonistin cansız bedenini teslim ederken İsrail, sözde müebbet hapis cezasına çarptırdığı 623 Filistinliyi serbest bıraktı.