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Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze anlaşması kapsamında esir takasının yarım bırakılan 7. turu dün gece tamamlandı. Hamas 4 siyonistin cesedini Kızılhaç yetkililerine teslim ederken İsrail işgal güçleri müebbet hapis cezasına çarptırdığı 623 Filistinliyi serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinililerin yakınlarıyla buluşma anı adeta yürekleri dağladı. Birçok esir uğradığı işkenceler sonucu hastanelere sevk edilirken terör devleti İsrail'in vahşeti bir kez daha gözler önüne serildi. İşte özgürlüğüne kavuşan Filisatinlilerden kareler...

Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:36
Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta imzalanan Gazze anlaşması, İsrail'in ayak diretmeleri nedeniyle askıya alınmış, 7. turda Hamas 6 İsrailli canlı esiri serbest bırakırken işgal güçleri Filistinlileri serbest bırakmamıştı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Dün İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma krizi arabulucular tarafından çözüldü ve gece yarım kalan esir takası tamamlandı. Hamas 4 siyonistin cansız bedenini teslim ederken İsrail, sözde müebbet hapis cezasına çarptırdığı 623 Filistinliyi serbest bıraktı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Filistinlileri Gazze Şeridi'nde coşkulu bir kalabalık bekledi.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Ailelerine ve yakınlarına kavuşmanın heyecanıyla alanda toplanan Gazzelilerin evlerine İsrail işgal güçleri baskın düzenledi. Kızılhaç tarafından Ramallah'a getirilen Filistinliler, zafer işareti yaparak bekleyenleri selamladı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Otobüslerden inen Filistinliler, ilk iş topraklarında şükür secdesi eda etti.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Bazı Filistinlilerin gördükleri işkence bakımsızlık nedeniyle yürümekte zorlandığı kaydedildi.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Filistinlilerin aileleri ve yakınlarıyla kavuşma anı ise yüreleri dağladı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Yıllar sonra kavuşan Filistinliler dakikalarca birbirine sarıldı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Bazı Filistili esirlerin ailesi araçtan inmelerini bekleyemeden özgürlüğüne kavuşan yakınlarına böyle sarıldı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Bazı Filistinli esirlerin aileleri İsrail işgal güçlerince katlediği için onları karşılamaya gelmedi. Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler acı haberi komşularından aldı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

20 yılı aşkındır İsrail Ofer Cezaevi'nde çeşitli işkencelere maruz kalan Filistinliler, aileleriyle vakit geçirmek için adeta an saydı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Ailelerine sarılışları kameralara böyle yansıdı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Bazı Filistinliler göz yaşlarını tutamadı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Yıllardır İsrail'in türlü işkencelerine maruz kalan Filistinlilerin ilk durağı hastane oldu.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Bazı Filistinliler ailelerini hastanede buldu.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Gaza Now haber sitesinin aktardığına göre Filistinli esirler İsrailliler tarafından akılalmaz işkencelree maruz bırakıldı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Gaza Now, bir Filistinli tutuklunun İsrail işgal güçlerince kimyasal karışımlarla yıkandığını ifade etti.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Filistinlinin görme yetisini kaybettiği ve kimyasalların vücudunda yanıklar oluşturduğu görülüyor.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Bazı Filistinlilerin vücudunda krıkların oluştuğu ve bakımsızlık nmedeniyle çeşitli cilt hastalıklarına yakalandıkları aktarıldı.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Ayrıca Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde yetersiz gıdayla da baş etmek zorunda olduğu biliniyor.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Filistinlilerin hastanedeki görüntüleri İsrail'in barbarlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

İşte ailesine ve özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerin buluşma anı...

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Kapıda ailesi tarafından karşılanan Filistinli esir

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Sevdikleri tarafından coşkuyla karşılanan Gazzeli genç

Özgürlüğe kavuşan Filistinlilerin yakınlarıyla kavuşma anı yürekleri dağladı! İşkence, acı ve sevinç...

Annesi olduğu tahmin edilen Gazzeli genç