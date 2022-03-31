A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü
Son dakika haberi... Rus ordusu Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları bölgeden aktardı.
Giriş Tarihi: 31.03.2022
12:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
12:24
Mariupol'de geçici ateşkes başladı. Mariupol kentinden Zaporijya kentine insani koridor açılıyor.
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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.
Rus ordusu Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu.
A Haber ekibi Rusya'nın hedef aldığı fabrikayı görüntüledi.
Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Rusya özellikle Kiev ve çevresinde birçok fabrikayı vurmuştu buna devam etmekte. Irpin'in güneyinde bulunan bir fabrikadayız. Bu fabrikayı Rus füzeleri hedef aldı. Fabrika tamamen küle dönmüş durumda.