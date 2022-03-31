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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

Son dakika haberi... Rus ordusu Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları bölgeden aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.03.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 12:24
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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

Mariupol'de geçici ateşkes başladı. Mariupol kentinden Zaporijya kentine insani koridor açılıyor.

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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.

Rus ordusu Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu.

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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

A Haber ekibi Rusya'nın hedef aldığı fabrikayı görüntüledi.

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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

Rusya özellikle Kiev ve çevresinde birçok fabrikayı vurmuştu buna devam etmekte. Irpin'in güneyinde bulunan bir fabrikadayız. Bu fabrikayı Rus füzeleri hedef aldı. Fabrika tamamen küle dönmüş durumda.