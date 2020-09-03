Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et

Beyaz Saray'ın eski sözcüsü Sarah Sanders'ın anılarını yazdığı kitap, dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Donald Trump'ın Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sanders, Kim Jong ile Trump görüşmesine dair ilginç bir olayı da kitabına ekledi. Sanders'ın iddiasına göre görüşmede, Kuzey Kore lideri kendisine baş sallayıp göz kırmasını anlatan eski sözcü bu olayın hemen ardından Trump'ın kendisine "Kim sana asıldı. Ülken için kendini feda et ve Kuzey Kore'ye git' dediğini aktardı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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