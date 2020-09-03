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Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et

Beyaz Saray'ın eski sözcüsü Sarah Sanders'ın anılarını yazdığı kitap, dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Donald Trump'ın Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sanders, Kim Jong ile Trump görüşmesine dair ilginç bir olayı da kitabına ekledi. Sanders'ın iddiasına göre görüşmede, Kuzey Kore lideri kendisine baş sallayıp göz kırmasını anlatan eski sözcü bu olayın hemen ardından Trump'ın kendisine "Kim sana asıldı. Ülken için kendini feda et ve Kuzey Kore'ye git' dediğini aktardı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:31
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Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et

Yine bir kitap yine başrolde ABD Başkanı Donald Trump ve yine bomba detaylar! Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde çıkan kitaplar Donald Trump'ı zor duruma düşürecek ayrıntılar barındırmaya devam ediyor.

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Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz 2017-Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sarah Sanders'ın gelecek hafta piyasaya çıkacak 'Speaking for Myself' (Kendim için konuşmak) isimli anı kitabından alıntılar basına yansıdı.

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Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et

2018'DE SİNGAPUR'DA GERÇEKLEŞTİ

The Guardian'ın alıntı yaptığı kitapta, Sanders, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2018'deki Singapur zirvesinden de söz ediyor.

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Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et
Toplantı masasında Kuzey Kore liderinin kendisine baş sallayıp göz kırptığını yazan kadın sözcü, daha sonra limuzinde olayı anlattığında Trump'ın "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" diyerek
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Olay yaratan sözler: Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et
'Trump yönetimi için kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiğine' dair espriler yaptığını aktardı.