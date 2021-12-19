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New York Times Pentagon'un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı

ABD'nin hava saldırılarıyla öldürülen çocukların kanıtları ortaya çıktı. New York Times'ın ABD Savunma Bakanlığı'nı ifşa etmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan gizli belgelerdeki Türkiye detayı dikkat çekti. ABD'nin "öldürdük" dediği terörist bakın nerede çıktı.

Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:34
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New York Times Pentagon’un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, ABD'nin Ortadoğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Aynı haberde bu saldırılarda pek çok sivilin öldüğü ve bunun gizlendiği bilgisine yer verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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New York Times Pentagon’un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı

ABD, New York Times'ın (NYT) yayınladığı 'Pentagon belgeleri'ni konuşuyor.

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New York Times Pentagon’un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

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New York Times Pentagon’un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı

Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum fiyasko olarak nitelendirildi.

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New York Times Pentagon’un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı

Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı.