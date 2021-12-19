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New York Times Pentagon'un gizli belgelerini ortaya çıkartı! ABD çocukları nasıl öldürdü? İşte Türkiye detayı
ABD'nin hava saldırılarıyla öldürülen çocukların kanıtları ortaya çıktı. New York Times'ın ABD Savunma Bakanlığı'nı ifşa etmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan gizli belgelerdeki Türkiye detayı dikkat çekti. ABD'nin "öldürdük" dediği terörist bakın nerede çıktı.