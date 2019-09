New York Times Meydanı'nda led ekranlı araçlarla Türkiye tanıtımı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun desteğiyle New York'un ünlü Times Meydanı'nda yapılan ücretsiz aşure ikramına Amerikalılar ve turistler büyük ilgi gösterdi. Aşure dağıtımının yanı sıra üç tarafı dijital panel kaplı, iki adet LED görüntülü araç, başta aşure dağıtılan noktalar olmak üzere New York'un önemli ve kalabalık merkezlerinde gezerek Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

