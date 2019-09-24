New York Times Meydanı'nda led ekranlı araçlarla Türkiye tanıtımı

Orta Afrika ülkesi Kongo'dan New York'u ziyarete geldiğini söyleyen Justin Kombila da aşurenin tadını beğendiğini söyleyerek "New York gibi bir şehirde bana kendi ülkemdeki tatları hatırlattı." diye konuştu.

Meydanda dolaşan Türk vatandaşları da kendi kültürlerinin parçası olan aşure ikramını kaçırmadı.