ABD'de sanık koltuğunda: Netflix'in abonelik tuzağı deşifre oldu! Çocukları bile gözetlemişler
Ücretli abonelikle reklamlardan ve dijital gözetimden uzak bir platform sunduğu algısını oluşturan Netflix, ABD'de iki eyaletin hukuk mücadelesiyle karşı karşıya. Teksas ve Florida başsavcılıkları, yayın devinin kullanıcıların izleme alışkanlıklarından arama geçmişlerine, durdurdukları içeriklerden kullandıkları cihazlara kadar milyarlarca davranışsal veriyi kaydettiğini ortaya koydu. Skandalın en dikkat çekici boyutunu ise çocuk profillerinden toplandığı iddia edilen veriler oluşturdu.
ABD'de dijital yayın platformu Netflix'e yönelik gizlilik ve kişisel verilerin korunması tartışması büyüyor. Teksas ve Florida yönetimleri, şirketin yıllarca abonelerinin dijital alışkanlıklarını takip ettiğini, topladığı bilgileri reklam teknolojisi şirketleriyle ilişkilendirdiğini ve çocukların verilerini de bu sistemin dışında tutmadığını ileri sürerek ayrı ayrı dava açtı.
Teksas Başsavcısı Ken Paxton 11 Mayıs 2026'da, Florida Başsavcısı James Uthmeier ise 9 Eylül 2026'da Netflix hakkında hukuki süreç başlattı. Her iki eyaletin dava dosyalarında da şirketin tüketicilere sunduğu gizlilik güvenceleriyle perde arkasında yürüttüğü öne sürülen veri toplama faaliyetleri arasındaki çelişki öne çıktı.
EKRANDAKİ HER HAREKETLERİNİ KAYDETTİLER!
Teksas Başsavcılığının dava dosyasına göre Netflix, abonelerinin platform üzerindeki neredeyse her hareketini kaydeden kapsamlı bir veri altyapısı oluşturdu.
Kullanıcıların hangi dizileri ve filmleri izlediği, hangi sahnelerde durakladığı, neleri geri sardığı, hangi içerikleri atladığı, hangi yapımları yarıda bıraktığı ve platformda hangi aramaları yaptığı gibi ayrıntıların takip edildiği öne sürüldü.
Üstelik iddialar yalnızca izleme geçmişiyle sınırlı değil. Kullanıcıların bağlandığı cihazlar, ev ağları, uygulama içindeki hareketleri ve diğer kullanım alışkanlıklarının da kayıt altına alındığı belirtildi.
Florida'nın dava dosyasında da Netflix'in milyarlarca davranışsal etkileşimi kaydettiği iddia edildi. Eyalet yönetimine göre kullanıcıların ne zaman, nerede ve hangi cihaz üzerinden platforma bağlandığı, hangi içerikleri izlediği ve hangi yapımları yarıda bıraktığı gibi bilgiler ayrıntılı kullanıcı profillerinin oluşturulmasında kullanıldı.
REKLAMSIZ ABONELİK VAADİNİN ARKASINDAN NE ÇIKTI?
Davaların merkezindeki en önemli iddialardan biri, Netflix'in geçmişte kendisini reklam odaklı teknoloji şirketlerinden farklı konumlandırması oldu.
Teksas ve Florida yönetimleri, şirketin ücretli abonelik modelini tüketicilere reklam takibinden uzak, güvenli bir yayın deneyimi olarak sunduğunu savundu.
Netflix'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Reed Hastings'in geçmişte kullanıcı verilerinin toplanmadığı yönündeki açıklamaları da Teksas'ın dava dosyasında gündeme getirildi.
Ancak Netflix'in Kasım 2022'de ABD'de reklam destekli abonelik modelini devreye alması, davacı eyaletlerin eleştirilerinin odağına yerleşti.
Florida Başsavcılığına göre şirket, yıllar boyunca biriktirdiği kullanıcı verilerini reklam faaliyetlerinde değerlendirebilecek bir altyapı oluşturdu. Böylece tüketicilere sunulan reklamdan uzak yayın deneyiminin arkasında, kapsamlı bir veri toplama sisteminin bulunduğu ortaya kondu.