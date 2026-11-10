ABD'de dijital yayın platformu Netflix'e yönelik gizlilik ve kişisel verilerin korunması tartışması büyüyor. Teksas ve Florida yönetimleri, şirketin yıllarca abonelerinin dijital alışkanlıklarını takip ettiğini, topladığı bilgileri reklam teknolojisi şirketleriyle ilişkilendirdiğini ve çocukların verilerini de bu sistemin dışında tutmadığını ileri sürerek ayrı ayrı dava açtı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton 11 Mayıs 2026'da, Florida Başsavcısı James Uthmeier ise 9 Eylül 2026'da Netflix hakkında hukuki süreç başlattı. Her iki eyaletin dava dosyalarında da şirketin tüketicilere sunduğu gizlilik güvenceleriyle perde arkasında yürüttüğü öne sürülen veri toplama faaliyetleri arasındaki çelişki öne çıktı.