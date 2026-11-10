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İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre Washington yönetimi, İran kaynaklı tehditlerin ardından İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'nde bulunan yakıt ikmal uçaklarını Almanya ve diğer noktalara sevk etti. Geçen ay RAF Fairford'dan B-1 bombardıman uçaklarının ABD'ye geri gönderilmesinin ardından yaşanan gelişme, İngiltere'deki Amerikan askeri üslerine yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 1

ABD'nin İran kaynaklı tehditlere karşı Avrupa'daki askeri varlığında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Wall Street Journal (WSJ), konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı özel haberinde, Amerikan ordusunun İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde bulunan uçaklarını tahliye ettiğini duyurdu.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 2

Habere göre ABD'ye ait iki yakıt ikmal uçağı pazartesi sabahı erken saatlerde Almanya'ya yöneldi. Üste bulunan diğer bazı yakıt ikmal uçakları da günün ilerleyen saatlerinde Almanya'ya ve farklı noktalara sevk edildi.

Tahliyenin, İran kaynaklı bir güvenlik tehdidinin ardından gerçekleştirildiği belirtilirken tehdidin yakın zamanda gerçekleşebilecek bir saldırıya mı işaret ettiği yoksa daha genel bir risk mi oluşturduğu henüz netlik kazanmadı.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 3

İNGİLTERE'DEKİ İKİNCİ ÜS DE HAREKETLENDİ

WSJ'nin haberine göre son gelişme, ABD'nin İngiltere'deki askeri varlığına yönelik aldığı güvenlik önlemlerinin devamı niteliğinde.

Pentagon, geçen ay İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nde konuşlu B-1 bombardıman uçaklarını ABD'ye geri göndermişti. WSJ'nin daha önce gündeme getirdiği gelişmenin arkasında, İran destekli olduğu değerlendirilen ve Amerikan pilotlarını hedef alabileceği belirtilen karmaşık bir saldırı planına ilişkin endişeler bulunuyordu.

Söz konusu planın, insansız hava araçları (İHA) ve farklı yöntemler kullanılarak Amerikan pilotlarının öldürülmesini ve askeri uçakların hedef alınmasını amaçladığı öne sürülmüştü.

Böylece geçen ay bombardıman uçaklarının çekildiği RAF Fairford'un ardından, bu kez yakıt ikmal uçaklarının bulunduğu RAF Mildenhall'da da dikkat çeken bir tahliye hareketliliği yaşandı.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 4

İKİ ABD ÜSSÜNDE GÜVENLİK ALARMI! SEVİYE CHARLIE'YE YÜKSELTİLDİ

İran kaynaklı tehdit değerlendirmelerinin ardından ABD yönetimi, İngiltere'de kullandığı iki askeri üssün güvenlik seviyesini de yükseltti.

ABD'li bir yetkilinin aktardığına göre RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath üslerinde güvenlik seviyesi FPCON Charlie'ye çıkarıldı.

Bu güvenlik seviyesi, istihbarat bilgilerinin bir tür terör saldırısının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ettiği durumlarda uygulanıyor.

Güvenlik önlemlerindeki değişiklik, İngiltere'deki Amerikan askeri tesislerinin olası saldırılara karşı daha yüksek alarm durumuna geçirildiğini ortaya koydu.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 5

TAHRAN'DAN ABD'YE KRİTİK MESAJ: MİSİLLEME ORTA DOĞU'YLA SINIRLI KALMAYACAK

İran yönetimi, ABD'nin ülkeye yönelik olası bir saldırısına vereceği karşılığın yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından ABD Kongresi'nin "Gang of Eight" (Sekizler Çetesi) olarak bilinen üst düzey siyasi ve istihbarat yetkilileri de pazartesi günü İran'ın ABD topraklarına yönelik tehditleri hakkında bilgilendirildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, ekim ayında yaptığı açıklamada İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan personelini hedef almaya yönelik planlarında "ileri aşamaya" geldiğini söylemişti.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 6

Söz konusu değerlendirme, ABD'nin bölgedeki bazı diplomatik temsilciliklerinden personelini ani şekilde tahliye etmesinin gerekçeleri arasında gösterilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da pazartesi günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanları tehditten uzaklaştırarak bu endişeyi ele aldık." ifadelerini kullandı.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 7

TRUMP YENİDEN SAVAŞ İHTİMALİNİ DÜŞÜK GÖRÜYOR

ABD'nin İngiltere'deki askeri üslerinde güvenlik önlemlerini artırdığı ve uçaklarını başka noktalara sevk ettiği süreçte Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la yeniden savaşa girilmesi ihtimalinin "düşük" olduğunu belirtti.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 8

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Bu aşamada askeri harekât düzenlemek pek gerekli görünmüyor." dedi.

İran'la yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini savunan Trump, Orta Doğu'daki müttefiklerinin de daha kapsamlı bir askeri çatışma yerine İran'a yönelik ticaret ablukasının sürdürülmesini tercih ettiğini ifade etti.

İran kaynaklı saldırı endişesi ABD'yi harekete geçirdi! İngiltere'deki ikinci üsten de yakıt ikmal uçakları çekildi 9

ABD Başkanı, bölgedeki gelişmelerin değişmesi durumunda ise Washington yönetiminin harekete geçmeye hazır olduğunu belirterek, "Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması halinde Amerika Birleşik Devletleri tüm gücüyle hazır ve harekete geçmeye hazır olacaktır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki Amerikan üslerinde yaşanan tahliye ve güvenlik hareketliliği, Washington'un diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde İran kaynaklı tehditleri ne ölçüde ciddiye aldığını ortaya koyan yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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