Habere göre ABD'ye ait iki yakıt ikmal uçağı pazartesi sabahı erken saatlerde Almanya'ya yöneldi. Üste bulunan diğer bazı yakıt ikmal uçakları da günün ilerleyen saatlerinde Almanya'ya ve farklı noktalara sevk edildi.

Tahliyenin, İran kaynaklı bir güvenlik tehdidinin ardından gerçekleştirildiği belirtilirken tehdidin yakın zamanda gerçekleşebilecek bir saldırıya mı işaret ettiği yoksa daha genel bir risk mi oluşturduğu henüz netlik kazanmadı.