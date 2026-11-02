EKONOMİK KRİZ VE BENZİN FİYATLARI SANDIĞA YANSIYOR

Amerikan seçmeninin oy tercihinde ekonominin belirleyici faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Sapmaz, yaşam maliyetlerindeki artışın Trump yönetimini zorladığını söyledi.

Reuters ve Ipsos tarafından yapılan ankete işaret eden Sapmaz, "Seçmenlerin yüzde 73'ü yaşam maliyetlerinin yanlış yönde ilerlediğini söylüyor. Aynı ankette Trump'ın görev onayı yüzde 32 olarak ölçüldü; bu son derece düşük bir rakam" dedi.

Ekonomik sorunların yanı sıra İran savaşının da seçim atmosferini etkilediğini belirten Sapmaz, özellikle yükselen benzin fiyatlarına dikkat çekti.

Sapmaz, "Tabii İran savaşı ve yükselen benzin fiyatları da tabloyu doğrudan etkiliyor. Şu anda Amerika'yı öncelikle vuran hiç şüphesiz benzin fiyatları. 1 galon en düşük 87 oktan benzin 4,5 dolardan aşağı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.