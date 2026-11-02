ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de
Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın sandık başına gidilecek kritik Kongre seçimleri öncesinde anketler Demokratların üstünlüğünü işaret ederken, yükselen yaşam maliyetleri ve tırmanan İran savaşı Cumhuriyetçileri köşeye sıkıştırdı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki dengelerin değişme ihtimali Washington kulislerini hareketlendirirken, A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz canlı yayında hem son anket verilerini hem de seçim sonrası Beyaz Saray'ı bekleyen tehlikeli takvimi aktardı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde yaklaşık 54 milyon kişi erken oy kullandı. Kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'de seçime dair detayları aktardı.
ANKETLER VE ERKEN OYLARDA KİM ÖNDE?
Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 34 sandalyenin kaderini belirleyecek seçimler öncesinde sahadaki havayı değerlendiren A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, seçimlerin Demokratların lehine döndüğünü söyledi.
Sapmaz, "Aslında umudunu kesti diyelim, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda seçim tamamıyla Demokratların lehine dönmüş durumda. Malum yarın, 3 Kasım tarihinde seçime gidecekler" ifadelerini kullandı.
Seçimlerde 435 sandalyenin tamamının, yani Temsilciler Meclisi üyelerinin yenileneceğini belirten Sapmaz, Senato'da da 34 sandalyenin kaderinin belirleneceğini aktardı.
ABD'de şu ana kadar yaklaşık 54 milyon erken oyun kullanıldığını belirten Sapmaz, kamuoyu yoklamalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Şu an itibarıyla ABD'de yaklaşık 54 milyon erken oy kullanıldı. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Demokratlar yüzde 47, Cumhuriyetçiler yüzde 36 düzeyinde. Ancak bu ülke geneli sonuç, Senato'daki eyalet yarışlarını tek başına göstermiyor."
Senato yarışının oldukça çekişmeli geçeceğini vurgulayan Sapmaz, Demokratların çoğunluğu elde edebilmesi için 4 sandalye kazanması gerektiğini söyledi.
Washington Post'un analizine dikkat çeken Sapmaz, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio ve Teksas'taki yarışların belirleyici olacağını ifade etti.
Donald Trump'ın da son haftalarda tüm dikkatini bu eyaletlere çevirdiğini belirten Sapmaz, ABD Başkanı'nın doğrudan kendisine oy veriliyormuş gibi seçmenlerden destek istediğini aktardı.