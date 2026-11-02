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ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın sandık başına gidilecek kritik Kongre seçimleri öncesinde anketler Demokratların üstünlüğünü işaret ederken, yükselen yaşam maliyetleri ve tırmanan İran savaşı Cumhuriyetçileri köşeye sıkıştırdı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki dengelerin değişme ihtimali Washington kulislerini hareketlendirirken, A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz canlı yayında hem son anket verilerini hem de seçim sonrası Beyaz Saray'ı bekleyen tehlikeli takvimi aktardı.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 1

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde yaklaşık 54 milyon kişi erken oy kullandı. Kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'de seçime dair detayları aktardı.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 2

TRUMP İÇİN KRİTİK SEÇİM: SİYASİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR!

ANKETLER VE ERKEN OYLARDA KİM ÖNDE?
Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 34 sandalyenin kaderini belirleyecek seçimler öncesinde sahadaki havayı değerlendiren A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, seçimlerin Demokratların lehine döndüğünü söyledi.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 3

Sapmaz, "Aslında umudunu kesti diyelim, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda seçim tamamıyla Demokratların lehine dönmüş durumda. Malum yarın, 3 Kasım tarihinde seçime gidecekler" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde 435 sandalyenin tamamının, yani Temsilciler Meclisi üyelerinin yenileneceğini belirten Sapmaz, Senato'da da 34 sandalyenin kaderinin belirleneceğini aktardı.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 4

ABD'de şu ana kadar yaklaşık 54 milyon erken oyun kullanıldığını belirten Sapmaz, kamuoyu yoklamalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an itibarıyla ABD'de yaklaşık 54 milyon erken oy kullanıldı. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Demokratlar yüzde 47, Cumhuriyetçiler yüzde 36 düzeyinde. Ancak bu ülke geneli sonuç, Senato'daki eyalet yarışlarını tek başına göstermiyor."

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 5

Senato yarışının oldukça çekişmeli geçeceğini vurgulayan Sapmaz, Demokratların çoğunluğu elde edebilmesi için 4 sandalye kazanması gerektiğini söyledi.

Washington Post'un analizine dikkat çeken Sapmaz, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio ve Teksas'taki yarışların belirleyici olacağını ifade etti.

Donald Trump'ın da son haftalarda tüm dikkatini bu eyaletlere çevirdiğini belirten Sapmaz, ABD Başkanı'nın doğrudan kendisine oy veriliyormuş gibi seçmenlerden destek istediğini aktardı.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 6

EKONOMİK KRİZ VE BENZİN FİYATLARI SANDIĞA YANSIYOR
Amerikan seçmeninin oy tercihinde ekonominin belirleyici faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Sapmaz, yaşam maliyetlerindeki artışın Trump yönetimini zorladığını söyledi.

Reuters ve Ipsos tarafından yapılan ankete işaret eden Sapmaz, "Seçmenlerin yüzde 73'ü yaşam maliyetlerinin yanlış yönde ilerlediğini söylüyor. Aynı ankette Trump'ın görev onayı yüzde 32 olarak ölçüldü; bu son derece düşük bir rakam" dedi.

Ekonomik sorunların yanı sıra İran savaşının da seçim atmosferini etkilediğini belirten Sapmaz, özellikle yükselen benzin fiyatlarına dikkat çekti.

Sapmaz, "Tabii İran savaşı ve yükselen benzin fiyatları da tabloyu doğrudan etkiliyor. Şu anda Amerika'yı öncelikle vuran hiç şüphesiz benzin fiyatları. 1 galon en düşük 87 oktan benzin 4,5 dolardan aşağı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 7

KONGRE'DE AZİL VE DENETİM KISKACI
Cumhuriyetçilerin Senato çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Donald Trump yönetiminin Kongre'de ciddi bir denetim baskısıyla karşı karşıya kalacağını belirten Sapmaz, bunun yönetimin hareket alanını daraltabileceğini söyledi.

Sapmaz, "Cumhuriyetçiler Senato'yu kaybederse Trump'ın yasalarını geçirmesi, atamalarını onaylatması ve yönetim gündemini Kongre'den yürütmesi zorlaşacak. Demokratlar yönetimi daha sıkı denetleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 8

Ancak Senato'daki çoğunluğun kaybedilmesinin Trump'ın doğrudan görevden alınması anlamına gelmediğinin altını çizen Sapmaz, azil sürecinin işleyişini de anlattı.

"Azil sürecinin başlatılması Temsilciler Meclisi'nin onayına, görevden çıkarma kararı ise Senato'daki mahkûmiyet oylamasına bağlı. Burada da 100 sandalyeden 67'sinin 'evet' demesi gerekiyor" dedi.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 9

3 OCAK 2027 UYARISI: İRAN KONUSUNDA TEHLİKELİ SÜREÇ
Stüdyodan yöneltilen, Demokratların kazanması durumunda Trump'ın İran savaşını sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan İrfan Sapmaz, seçim sonuçlarının hemen ertesi gün yönetim dengelerini değiştirmeyeceğine dikkat çekti.

Sapmaz, "Tehlikeli olan şu, herkes seçimler bittiğinde hemen ertesi gün işin bittiğini, tüm yetkilerin el değiştirdiğini zannediyor. Hayır, öyle değil." ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerinde Trump'ın hesabını değiştiren tablo! Anketlerde fark dikkat çekti: Detaylar A Haber'de 10

Yeni seçilen Kongre üyelerinin görevlerine başlayacağı tarihi hatırlatan Sapmaz, kritik takvimin 3 Ocak 2027 olduğunu vurguladı.

"Bu seçimlerin sonuçlarının yansıması ve yeni seçilenlerin sandalyelerine oturması 3 Ocak 2027 tarihinden itibaren başlayacak" diyen Sapmaz, bu tarihe kadar Trump yönetiminin mevcut yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini belirtti.

Sapmaz, sözlerini şu uyarıyla tamamladı:

"Bu ne anlama geliyor? 3 Ocak 2027 tarihine kadar Donald Trump İran'a yönelik istediği adımları atabilir, planladığı saldırıları hayata geçirebilir. İşte bu geçiş sürecine çok dikkat etmek gerekiyor."

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