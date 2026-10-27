Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var
İsrail'de Gazze'deki soykırımın sorumluluğuyla ve savaş politikalarıyla gündemde olan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Haaretz gazetesine göre parti, seçimleri büyük farkla kaybetmesi ihtimaline karşı "seçimlere hile karıştırıldı" iddiasını merkeze alan bir kampanya hazırlıyor. Arap seçmenleri sandık merkezlerinin dışında görüntülemek için milyonlarca şekel harcandığı belirtilirken, çekilen görüntülerin olası bir seçim yenilgisini tartışmalı hâle getirmek için kullanılabileceği öne sürüldü.
İsrail'de seçim sürerken katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi hakkında gündeme gelen iddialar tartışma yarattı. Haaretz gazetesinin haberine göre Likud, seçimlerde ağır bir yenilgi yaşaması ihtimaline karşı seçmen sahtekârlığı iddialarını öne çıkaracak bir kampanya hazırlıyor.
Haberde, parti tarafından oluşturulan resmî olmayan ekiplerin İsrailli Arap seçmenleri sandık merkezlerinin dışında görüntülemekle görevlendirildiği belirtildi. Ekiplerin çektikleri görüntüleri gerçek zamanlı olarak parti genel merkezine ilettiği, bu kayıtların da seçim sonuçlarına itiraz etmek için kullanılabileceği ileri sürüldü.
Haaretz'in aktardığı iddialara göre hazırlıklar, seçim sonuçlarının ardından "oylar çalındı" söylemini gündeme taşıyabilecek bir kampanyanın altyapısını oluşturuyor.
MİLYONLARCA ŞEKEL HARCANDI, ARAP SEÇMENLER MERCEK ALTINA ALINDI
Haaretz'in haberine göre Likud, seçim günü İsrailli Arapların yaşadığı bölgelerde seçmenleri gözlemlemek ve görüntülemek üzere özel ekipler oluşturdu. Parti, bu çalışmayı yürütmek için milyonlarca şekel harcadı; ekiplerin üyeleri işe alındı ve kendilerine ödeme yapılması planlandı.
Haberde, ekiplerin sandık merkezlerinin dışında görev yapacağı ve şüpheli görülen durumları parti merkezine bildireceği belirtildi.
Likud kaynaklarından biri, yüzlerini örten kıyafetler giyen kadınların birden fazla kez oy kullanabileceği ihtimali üzerinden örnek verdi. Ancak Haaretz'in aktardığına göre söz konusu ekiplerin seçmenlerin kimliklerini doğrulamak için herhangi bir yasal yetkisi bulunmuyor.
Bu durum, seçim güvenliği gerekçesiyle yürütüldüğü belirtilen çalışmanın hangi amaçla kullanılacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.
NETANYAHU YENİLGİ HALİNDE "SEÇİMLER ÇALINDI" SÖYLEMİNE Mİ SARILACAK?
Haaretz'e konuşan ve Netanyahu'ya yakın olduğu belirtilen kaynaklara göre Likud içerisinde seçimlerde büyük kayıplar yaşanması ihtimali değerlendirildi. Partideki bazı isimlerin, yenilgi durumunda seçim sonuçlarının meşruiyetini sorgulayan bir kampanya başlatılmasını savunduğu öne sürüldü.