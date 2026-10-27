2022 SEÇİMLERİNDE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI Likud'un seçim hilesi meselesini daha önce de gündeme getirdiği hatırlatıldı. Parti üyesi Yoav Kisch, 2022 seçim gecesinde Arap toplumunun yaşadığı bölgelerde çok sayıda usulsüzlük yaşandığını iddia etmişti. Kisch, Merkez Seçim Komitesi başkanına seslenerek sandık merkezlerinde oy kullanma sürecine müdahale edildiğini öne sürmüştü. Ancak Likud, 2022 seçimlerinde parlamentoda en fazla sandalyeyi kazandı ve söz konusu iddialar kısa süre içinde gündemden düştü. Seçim günü operasyonlarında görev alan üst düzey bir Likud yetkilisi, Haaretz'e yaptığı değerlendirmede 2022'deki süreci mevcut seçimler için bir deneme olarak nitelendirdi.

EKİPLERİN RESMÎ YETKİSİ YOK Haaretz'in haberinde dikkat çekilen bir diğer ayrıntı, görüntüleme ekiplerinin resmî seçim gözlemcilerinden ayrı olması. Sandık merkezlerinin içinde görev yapan Likud temsilcilerinden farklı olarak bu ekipler, resmî olmayan bir sistem kapsamında çalışıyor. Bu nedenle Merkez Seçim Komitesinin resmî temsilcilere uyguladığı sıkı düzenlemelerin aynı şekilde bu ekipler için geçerli olmadığı belirtiliyor.