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Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'de Gazze'deki soykırımın sorumluluğuyla ve savaş politikalarıyla gündemde olan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Haaretz gazetesine göre parti, seçimleri büyük farkla kaybetmesi ihtimaline karşı "seçimlere hile karıştırıldı" iddiasını merkeze alan bir kampanya hazırlıyor. Arap seçmenleri sandık merkezlerinin dışında görüntülemek için milyonlarca şekel harcandığı belirtilirken, çekilen görüntülerin olası bir seçim yenilgisini tartışmalı hâle getirmek için kullanılabileceği öne sürüldü.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 1

İsrail'de seçim sürerken katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi hakkında gündeme gelen iddialar tartışma yarattı. Haaretz gazetesinin haberine göre Likud, seçimlerde ağır bir yenilgi yaşaması ihtimaline karşı seçmen sahtekârlığı iddialarını öne çıkaracak bir kampanya hazırlıyor.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 2

Haberde, parti tarafından oluşturulan resmî olmayan ekiplerin İsrailli Arap seçmenleri sandık merkezlerinin dışında görüntülemekle görevlendirildiği belirtildi. Ekiplerin çektikleri görüntüleri gerçek zamanlı olarak parti genel merkezine ilettiği, bu kayıtların da seçim sonuçlarına itiraz etmek için kullanılabileceği ileri sürüldü.

Haaretz'in aktardığı iddialara göre hazırlıklar, seçim sonuçlarının ardından "oylar çalındı" söylemini gündeme taşıyabilecek bir kampanyanın altyapısını oluşturuyor.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 3

MİLYONLARCA ŞEKEL HARCANDI, ARAP SEÇMENLER MERCEK ALTINA ALINDI

Haaretz'in haberine göre Likud, seçim günü İsrailli Arapların yaşadığı bölgelerde seçmenleri gözlemlemek ve görüntülemek üzere özel ekipler oluşturdu. Parti, bu çalışmayı yürütmek için milyonlarca şekel harcadı; ekiplerin üyeleri işe alındı ve kendilerine ödeme yapılması planlandı.

Haberde, ekiplerin sandık merkezlerinin dışında görev yapacağı ve şüpheli görülen durumları parti merkezine bildireceği belirtildi.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 4

Likud kaynaklarından biri, yüzlerini örten kıyafetler giyen kadınların birden fazla kez oy kullanabileceği ihtimali üzerinden örnek verdi. Ancak Haaretz'in aktardığına göre söz konusu ekiplerin seçmenlerin kimliklerini doğrulamak için herhangi bir yasal yetkisi bulunmuyor.

Bu durum, seçim güvenliği gerekçesiyle yürütüldüğü belirtilen çalışmanın hangi amaçla kullanılacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 5

NETANYAHU YENİLGİ HALİNDE "SEÇİMLER ÇALINDI" SÖYLEMİNE Mİ SARILACAK?

Haaretz'e konuşan ve Netanyahu'ya yakın olduğu belirtilen kaynaklara göre Likud içerisinde seçimlerde büyük kayıplar yaşanması ihtimali değerlendirildi. Partideki bazı isimlerin, yenilgi durumunda seçim sonuçlarının meşruiyetini sorgulayan bir kampanya başlatılmasını savunduğu öne sürüldü.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 6

2022 SEÇİMLERİNDE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Likud'un seçim hilesi meselesini daha önce de gündeme getirdiği hatırlatıldı.

Parti üyesi Yoav Kisch, 2022 seçim gecesinde Arap toplumunun yaşadığı bölgelerde çok sayıda usulsüzlük yaşandığını iddia etmişti. Kisch, Merkez Seçim Komitesi başkanına seslenerek sandık merkezlerinde oy kullanma sürecine müdahale edildiğini öne sürmüştü.

Ancak Likud, 2022 seçimlerinde parlamentoda en fazla sandalyeyi kazandı ve söz konusu iddialar kısa süre içinde gündemden düştü.

Seçim günü operasyonlarında görev alan üst düzey bir Likud yetkilisi, Haaretz'e yaptığı değerlendirmede 2022'deki süreci mevcut seçimler için bir deneme olarak nitelendirdi.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 7

EKİPLERİN RESMÎ YETKİSİ YOK

Haaretz'in haberinde dikkat çekilen bir diğer ayrıntı, görüntüleme ekiplerinin resmî seçim gözlemcilerinden ayrı olması.

Sandık merkezlerinin içinde görev yapan Likud temsilcilerinden farklı olarak bu ekipler, resmî olmayan bir sistem kapsamında çalışıyor. Bu nedenle Merkez Seçim Komitesinin resmî temsilcilere uyguladığı sıkı düzenlemelerin aynı şekilde bu ekipler için geçerli olmadığı belirtiliyor.

Netanyahu’nun seçim oyunu deşifre oldu: Yenilgi halinde o plana sığınacak! Hedefinde Arap seçmenler var 8

Haaretz'e konuşan Likud kaynaklarına göre seçim günü çekilen görüntüler, sandık merkezlerinin içini göstermeyeceği için bunların yayımlanmasına hukuki yollarla itiraz etmek de zor olabilir.

Partinin ülke genelindeki diğer gözlemcilerinin de olağan dışı olayları bildirmesi bekleniyor. Habere göre bu raporların, parti tarafından oluşturulan ve "hileyle mücadele harekât merkezi" olarak adlandırılan bir birime iletilmesi planlanıyor.

ABD basını yazdı: İsrail kazan gibi kaynıyor! Netanyahu'dan seçim öncesi son provokasyon
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ABD basını yazdı: İsrail kazan gibi kaynıyor! Netanyahu'dan seçim öncesi son provokasyon
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