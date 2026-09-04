Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı

SOYKIRIMCI NETANYAHU SEÇİM ÖNCESİ SIKIŞMIŞ DURUMDA İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, kamuoyu araştırmaları katil soykırımcı Netanyahu ve liderliğindeki sağ blok açısından kritik bir tablo ortaya koyuyor. Netanyahu, özellikle sağ siyasetteki küçük partilerin dağınıklığının oyların bölünmesine yol açmasından endişe ediyor ve sağcı partilere birleşme çağrısı yapıyor. Netanyahu'nun bu partilerin seçim barajı altında kalması halinde sağ oyların boşa gidebileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

İsrail medyasına dayandırılan haberlerde katil soykırımcı Netanyahu'nun kapalı toplantılarda, mevcut gidişat değişmezse Likud'un seçimi kaybedeceğini söylediği de bildirildi. Netanyahu'nun, partisinin yaklaşık 10 sandalye kaybettiğini kabul ettiği ve kaybedilen desteğin nasıl geri kazanılacağı konusunda endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

SON ANKETLERDE NETANYAHU'NUN KARŞISINDAKİ İSİM ÖNE ÇIKTI 3 Eylül'de yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, Gadi Eisenkot başbakanlık tercihi konusunda katil soykırımcı Netanyahu'nun önünde yer aldı. Ankette katılımcıların yüzde 47'si Eisenkot'u, yüzde 37'si ise Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istediğini belirtti.

Aynı araştırmada Netanyahu'nun bloğu ile muhalefet bloğunun 53'er sandalye elde ettiği, hiçbir tarafın hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadığı görüldü. Başka anketlerde de Netanyahu karşıtı blokların parlamentoda çoğunluğa yaklaşması, seçim yarışındaki belirsizliği artırdı. SURİYE'DE TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM DE TIRMANDI Katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan propaganda faaliyetleri sürerken, sahada da İsrail ile Türkiye arasında Suriye merkezli gerilim son dönemde yükseldi.

İsrail'in Suriye'deki hedeflere yönelik saldırıları ve Türkiye'nin bölgedeki varlığına ilişkin tartışmalar, Ankara-Tel Aviv hattındaki gerilimi artıran başlıklar arasında yer aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin ve Suriye'nin egemenlik ve güvenlik konularındaki açıklamaları, İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.