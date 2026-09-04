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Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı propaganda kampanyasının hedeflerinden biri haline getirdi. Soykırımcı Netanyahu'nun seçim çalışmasında Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran ve Hizbullah'tan isimler ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de hedef alınması dikkat çekerken, anketlerde Netanyahu cephesinin kritik bir seçim mücadelesiyle karşı karşıya olduğu görülüyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 1

İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde katil soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin propaganda kampanyasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan içerikler dikkat çekti.

Tel Aviv'de Likud'un seçim kampanyası kapsamında kullanılan dev reklam panolarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın fotoğraflarıyla birlikte yer aldı.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 2

Afişte İbranice, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin." mesajı kullanıldı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde de Başkan Erdoğan'ın, katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasında muhalif gördüğü uluslararası isimlerle birlikte hedef tahtasına yerleştirildiği aktarıldı.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 3

VİDEODA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN PROVOKATİF SENARYO

Sosyal medyada dolaşıma giren ve katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasıyla ilişkilendirilen videoya ilişkin deşifreye göre, videoda Başkan Erdoğan, Zohran Mamdani, Mücteba Hamaney ve Filistin Başbakanı Mahmud Abbas üzerinden Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi ihtimali üzerine kurgulanmış bir senaryoya yer verildi.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 4

Videodaki deşifreye göre Zohran Mamdani'yi temsil eden karakter, Başkan Erdoğan'a İngilizce, "Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi şerefine verilecek partiye geliyor musun?" diye soruyor.

Başkan Erdoğan'ı temsil eden karakterin ise, "Tabii, Mücteba'yla, kalanlarla geliyorum." yanıtını verdiği görülüyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 5

Videoda Mücteba Hamaney'i temsil eden karakterin Farsça, "Sonunda Netanyahu'yu deviriyoruz." dediği, Abbas'ın ise Kfar Saba'ya doğru yolda olduğunu söylediği belirtiliyor.

Ancak arka planda Netanyahu'nun seçimleri kazandığını gösteren bir televizyon haberinin ortaya çıkmasıyla senaryo değişiyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 6

Ancak arka planda Netanyahu'nun seçimleri kazandığını gösteren bir televizyon haberinin ortaya çıkmasıyla senaryo değişiyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 7

Deşifreye göre Mamdani karakteri, "Partiyi iptal edin." derken, Mücteba Hamaney'i temsil eden karakter "Siperime geri dönüyorum." ifadelerini kullanıyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 8

Videonun sonunda ise katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim propagandasında kullanılan İbranice mesaj yer alıyor:

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 9

"Onlar Netanyahu'nun düşmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin."

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 10

Ardından Mamdani'nin Başkan Erdoğan'a "Lanet olsun! Kazandı" dediği duyuluyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 11

Videoya göre Mamdani Başkan Erdoğan'a sesleniyor, ancak Başkan Erdoğan yanıtsız bırakıyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 12

Söz konusu içerikteki diyalogların ve karakterlerin kurgusal bir propaganda çalışmasının parçası olduğu değerlendirilirken, Başkan Erdoğan'ın katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasında hedef alınması daha önce kullanılan Likud afişleriyle de açık biçimde ortaya çıkmıştı.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 13

BAŞKAN ERDOĞAN'I SEÇİM KAMPANYASININ MERKEZİNE TAŞIDI

Likud'un Tel Aviv'deki seçim afişlerinde Başkan Erdoğan'ın, Netanyahu karşıtı olduğu öne sürülen uluslararası isimlerle birlikte gösterilmesi İsrail seçim kampanyasında dikkat çeken propaganda hamlelerinden biri oldu.

Katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kullanması, Türkiye'nin Gazze ve Filistin konusundaki sert tutumu ile Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan gerilimin İsrail iç siyasetine taşındığını gösteren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 14

Likud'un propaganda materyallerinde kullanılan mesaj doğrudan İsrail seçmenine, katil soykırımcı Netanyahu'nun kaybetmesini isteyen "dış aktörlere" karşı sandıkta destek verme çağrısı içeriyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 15

Uluslararası basın da Mamdani, Başkan Erdoğan, Mücteba Hamaney ve Naim Kasım'ın aynı propaganda görselinde kullanılmasının Netanyahu'nun seçim stratejisinin dikkat çekici unsurlarından biri olduğuna işaret etti.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 16

SOYKIRIMCI NETANYAHU SEÇİM ÖNCESİ SIKIŞMIŞ DURUMDA

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, kamuoyu araştırmaları katil soykırımcı Netanyahu ve liderliğindeki sağ blok açısından kritik bir tablo ortaya koyuyor.

Netanyahu, özellikle sağ siyasetteki küçük partilerin dağınıklığının oyların bölünmesine yol açmasından endişe ediyor ve sağcı partilere birleşme çağrısı yapıyor.

Netanyahu'nun bu partilerin seçim barajı altında kalması halinde sağ oyların boşa gidebileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 17

İsrail medyasına dayandırılan haberlerde katil soykırımcı Netanyahu'nun kapalı toplantılarda, mevcut gidişat değişmezse Likud'un seçimi kaybedeceğini söylediği de bildirildi.

Netanyahu'nun, partisinin yaklaşık 10 sandalye kaybettiğini kabul ettiği ve kaybedilen desteğin nasıl geri kazanılacağı konusunda endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 18

SON ANKETLERDE NETANYAHU'NUN KARŞISINDAKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

3 Eylül'de yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, Gadi Eisenkot başbakanlık tercihi konusunda katil soykırımcı Netanyahu'nun önünde yer aldı.

Ankette katılımcıların yüzde 47'si Eisenkot'u, yüzde 37'si ise Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istediğini belirtti.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 19

Aynı araştırmada Netanyahu'nun bloğu ile muhalefet bloğunun 53'er sandalye elde ettiği, hiçbir tarafın hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadığı görüldü.

Başka anketlerde de Netanyahu karşıtı blokların parlamentoda çoğunluğa yaklaşması, seçim yarışındaki belirsizliği artırdı.

SURİYE'DE TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM DE TIRMANDI

Katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan propaganda faaliyetleri sürerken, sahada da İsrail ile Türkiye arasında Suriye merkezli gerilim son dönemde yükseldi.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 20

İsrail'in Suriye'deki hedeflere yönelik saldırıları ve Türkiye'nin bölgedeki varlığına ilişkin tartışmalar, Ankara-Tel Aviv hattındaki gerilimi artıran başlıklar arasında yer aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin ve Suriye'nin egemenlik ve güvenlik konularındaki açıklamaları, İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı 21

SEÇİM KAMPANYASINDA DIŞ TEHDİT SÖYLEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Katil soykırımcı Netanyahu'nun son seçim kampanyasında, iç politikadaki parçalanma ve kamuoyu yoklamalarındaki belirsiz tablo karşısında dış politika ve güvenlik başlıklarını daha görünür hale getirdiği görülüyor.

Başkan Erdoğan'ın, İran ve Hizbullah'la bağlantılı isimlerin yanı sıra Netanyahu'nun sert şekilde eleştirdiği Zohran Mamdani ile aynı propaganda materyallerinde gösterilmesi, Likud'un seçim stratejisinde "Netanyahu'ya karşı birleşen dış aktörler" mesajının kullanılmasına dayanıyor.

Katil soykırımcı Netanyahu'nun kampanyasında Başkan Erdoğan'ı yeniden hedef alması, İsrail'de seçim yarışının kızıştığı ve kamuoyu araştırmalarında mevcut iktidarın ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya bulunduğu döneme denk geliyor.

İsrail'de seçimlere doğru geri sayım sürerken, katil soykırımcı Netanyahu cephesinin Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtlığını seçim propagandasının unsurlarından biri olarak kullanması dikkat çekiyor.

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