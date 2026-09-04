Netanyahu seçim kampanyasında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye karşıtlığını afiş ve videolara taşıdı
İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı propaganda kampanyasının hedeflerinden biri haline getirdi. Soykırımcı Netanyahu'nun seçim çalışmasında Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İran ve Hizbullah'tan isimler ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de hedef alınması dikkat çekerken, anketlerde Netanyahu cephesinin kritik bir seçim mücadelesiyle karşı karşıya olduğu görülüyor.
İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde katil soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin propaganda kampanyasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan içerikler dikkat çekti.
Tel Aviv'de Likud'un seçim kampanyası kapsamında kullanılan dev reklam panolarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın fotoğraflarıyla birlikte yer aldı.
Afişte İbranice, "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin." mesajı kullanıldı.
Uluslararası basında yer alan haberlerde de Başkan Erdoğan'ın, katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasında muhalif gördüğü uluslararası isimlerle birlikte hedef tahtasına yerleştirildiği aktarıldı.
VİDEODA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN PROVOKATİF SENARYO
Sosyal medyada dolaşıma giren ve katil soykırımcı Netanyahu'nun seçim kampanyasıyla ilişkilendirilen videoya ilişkin deşifreye göre, videoda Başkan Erdoğan, Zohran Mamdani, Mücteba Hamaney ve Filistin Başbakanı Mahmud Abbas üzerinden Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi ihtimali üzerine kurgulanmış bir senaryoya yer verildi.
Videodaki deşifreye göre Zohran Mamdani'yi temsil eden karakter, Başkan Erdoğan'a İngilizce, "Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi şerefine verilecek partiye geliyor musun?" diye soruyor.
Başkan Erdoğan'ı temsil eden karakterin ise, "Tabii, Mücteba'yla, kalanlarla geliyorum." yanıtını verdiği görülüyor.
Videoda Mücteba Hamaney'i temsil eden karakterin Farsça, "Sonunda Netanyahu'yu deviriyoruz." dediği, Abbas'ın ise Kfar Saba'ya doğru yolda olduğunu söylediği belirtiliyor.
Ancak arka planda Netanyahu'nun seçimleri kazandığını gösteren bir televizyon haberinin ortaya çıkmasıyla senaryo değişiyor.