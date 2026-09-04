Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Zamlar faturaları yükseltti: Artan maliyetler vatandaşları zorluyor

Avrupa'da kış mevsimi öncesi enerji maliyetleri yeniden gündemde. A Haber ekibi, İtalya'da yükselen elektrik ve doğalgaz fiyatlarının vatandaşlar ile işletmelere etkisini yerinde takip etti. Elektriğin yüzde 61, doğalgazın ise yüzde 109 zamlandığı ülkede, aile bütçelerine ortalama 205 Euro ek maliyet yansıdığı belirtildi.

Avrupa'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte enerji krizi yeniden alevlendi. Derinleşen kriz nedeniyle milyonlarca Avrupalı, kara kışa ağırlaşan faturaların gölgesinde girmeye hazırlanırken, İtalya'da enerji fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İTALYA'DA ENERJİ KRİZİ: ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI YÜKSELDİ Elektrik fiyatlarının yüzde 61, doğalgazın ise yüzde 109 oranında zamlandığı ülkede A Haber ekibi sokağa çıktı, halkın nabzını tuttu. Artan maliyetler hem esnafı hem de vatandaşı ekonomik bir çıkmaza sürüklüyor.

AVRUPA BU KRİZLERİ YÖNETEMİYOR Kış mevsimi yaklaşırken enerji piyasalarındaki hareketlilik endişeleri en üst seviyeye taşıdı. Doğalgaz fiyatları hızla tırmanırken, Avrupa'nın düşük seyreden gaz stokları krizin boyutunu gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan bir akaryakıt işletmecisi, "Bu seviyedeki benzin ve motorin fiyatları bizi ciddi şekilde cezalandırıyor. Çünkü işlerimiz azalıyor. Hükümet akaryakıttaki ÖTV'yi 20 sent düşürüyor, ancak ertesi gün şirketler fiyatları 20-25 cent artırıyor." dedi.

Akaryakıt işletmecisi açıklamalarının devamında, "Üstelik bunu savaş bahanesiyle yapıyorlar. Böyle devam ederse sonunda Avrupa'nın Rusya ile savaşa girmesine kadar varacak. Brüksel'de artık ne düşündüklerini anlamak mümkün değil. Avrupa bu tür krizleri yönetemiyor. Avrupa, kendi halkını adeta ekonomik olarak köşeye sıkıştırıyor. Avrupa yönetimlerinin Avrupa halkının ne yaşadığıyla ilgilenmediğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz nokta tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

ZAMLI FATURALAR BÜTÇELERİ SARSIYOR İtalya'da artan enerji maliyetleri sadece sanayiyi değil, aile bütçelerini de doğrudan vurdu. Yapılan hesaplamalara göre, zamlı faturalar nedeniyle ailelerin cebinden ortalama 205 Euro daha fazla para çıkacak.