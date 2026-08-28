Ancak soykırımcı Mladic'in ölümünün ardından Sırbistan'dan gelen açıklama yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, Mladic'in ailesinin belirleyeceği yerde "hak ettiği tüm askeri ve devlet onurlarıyla" toprağa verileceğini açıkladı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın en kanlı isimlerinden, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu olarak hüküm giyen Ratko Mladic, Lahey'deki cezaevinde hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Mladic, son döneminde geçirdiği sağlık sorunlarının ardından yaşamını yitirirken, ölümü Srebrenitsa'da geride bıraktığı acıları yeniden gündeme taşıdı.

Sırp makamlarının, Mladic'in cenazesinin Lahey tarafından ne zaman teslim edileceğine ilişkin ayrıntıları beklediği belirtildi. Bakan Vujic, gerekli bilgilerin ulaşmasının ardından Lahey'e gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Vujic, K1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "General Mladic, devlet açısından kendisine tanınan tüm askeri ve devlet onurlarını alacak" ifadelerini kullandı.

Vucic ayrıca Mladic'in hayatının son dönemini Sırbistan'da geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Lahey'deki mahkemenin sağlık gerekçeleriyle Mladic'in serbest bırakılması yönündeki talepleri reddetmesini ise "benzeri görülmemiş ve gerekçelendirilemez bir davranış" olarak nitelendirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Mladic'in devlet töreniyle defnedilip defnedilmeyeceğini doğrulamadı. Vucic, ailesinin Mladic'i Sırbistan topraklarında defnetmek istemesi halinde cenazenin "onurlu ve uygun" şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

Bosnalı akademisyen Esad Durakovic, bir savaş suçlusunun "kahraman" gibi gösterilerek toprağa verilmesinin son derece yanlış olduğunu belirtti. Durakovic, Sırbistan'ın böyle bir adımla kendisini "soykırımcı bir devlet" olarak ortaya koyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise Mladic'e destek gösterileri düzenlendi. Hükümete yakın özel televizyon kanalı Informer'ın Mladic'e ilişkin sürekli yayın yaptığı, kanalın görüntülerinde başkentteki ana köprülerden birinde işaret fişekleri taşıyan onlarca kişinin görüldüğü aktarıldı.

Vişegrad'da da Mladic'i onurlandıran bir grup genç, binlerce Boşnak Müslümanın 1992'de öldürüldüğü bölgede bir köprüden Mladic'i öven pankart açtı ve işaret fişekleri yaktı.

Brcko'da ise Sırpların Mladic için mum yaktığı bildirildi.

Durakovic, bölgede Boşnakların gömüldüğü toplu mezarların bulunduğunu hatırlatarak, "Burası Belgrad değil. Burası Mladic'in savaş emirlerinin uygulandığı yer. Bu toplanmalara tepki verecek kimse yok mu?" dedi.

Zvornik'teki gösteriye Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkan Yardımcısı Camil Durakovic sert tepki gösterdi.

"ONUN FİKİRLERİ ÖLMEDİ"

Srebrenitsa'da Mladic'in ölümüne ilişkin en ağır tepki, soykırımda yakınlarını kaybedenlerden geldi.

Mladic'in birliklerinin öldürdüğü üç oğlu, eşi ve torunu nedeniyle ailesinden geriye tek başına kalan 77 yaşındaki Mejra Djogaz, ölümün kendisi açısından hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.

Djogaz, "Onun yüzünden yalnız kaldım. Yalnız kalan sadece ben değilim. Srebrenitsa'daki tüm anneler ve Bosna Hersek'in dört bir yanındaki birçok insan aynı kaderi yaşadı" dedi.

Djogaz, Mladic'in daha uzun yaşamasını ve daha fazla acı çekmesini istediğini de ifade etti.

Srebrenitsa'daki annelerin ana derneklerinden birinin üyesi olan Sehida Abdurahmanovic de Mladic'in cezasını çekerek ölmesinin mağdurlar açısından önem taşıdığını belirtti.

Abdurahmanovic'in kardeşi Srebrenitsa Katliamı sırasında kayboldu ve bir daha bulunamadı.

Abdurahmanovic, Mladic'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olmasının esas olduğunu belirterek, "Bu ceza ile onun hayatı zaten bitmişti" dedi.

Temmuz 1995'te oğlu ve eşini kaybeden 74 yaşındaki Fadila Efendic ise Mladic'in ölümünün kendisinde ne sevinç ne de özel bir üzüntü oluşturduğunu söyledi.

Efendic için asıl ağır olanın, Mladic'in fikirlerinin yaşamaya devam etmesi olduğunu belirterek, "Bu ideoloji ölmüş değil" dedi.